През януари въоръжените сили на Украйна извършиха серия от успешни удари по Капустин Яр в Астраханска област, Русия. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, пише Defense Express.

Според военни източници, през целия месец са били извършвани удари по група хангарни сгради на изпитателния полигон, където се извършва подготовката за изстрелване на балистични ракети със среден обсег.

При атаките са използвани далекобойни средства, произведени в Украйна, включително ракети FP-5 Flamingo.

Генералният щаб отбеляза, че в резултат на атаките няколко сгради са претърпели различна степен на щети. Един от хангарите е сериозно повреден, а част от руския персонал е евакуиран от тренировъчния полигон.

Трябва да се отбележи, че руснаците вече са използвали ракетата „Орешник“, изстреляна от Капустини Яр, два пъти срещу Украйна. Първият път беше през ноември 2024 г., когато руснаците атакуваха град Днепър. Второто изстрелване на ракетата се състоя през януари тази година и беше насочена към Лвовска област на Украйна. И в двата случая „Орешник“ не причини значителни щети на цели в Украйна.