Мицкоски: Готови сме да изпълним обещанията си, ако ЕС гарантира идентичността с ясно решение

Позицията на правителството относно конституционните изменения остава непроменена и те няма да се случат без ясни гаранции, че процесът на европейска интеграция няма да бъде съпроводен с нови блокади и двустранни условия, подчерта премиерът Христиан Мицкоски в гостуване в предаването „Дневник“ на Македонското радио и телевизия (МРТ).

Той заяви, че страната е готова да спазва международните си задължения, но, както подчерта, очаква същото от съседите си и Европейския съюз (ЕС).

„Казваме това: всички ли уважаваме международното право? Уважаваме го. Ако го уважаваме и ако сме наясно със задълженията, поети от предишното правителство, независимо колко катастрофални са били те, те са поети от нашето правителство, независимо кой е настоящият министър-председател и други подобни. Независимо дали им харесва, или не, вариантът е: ако се държите извън институциите, ще бъдете изолирани и въпросът е какво бъдеще очаква държавата. Колкото и горчиво да е всичко това, то е реалност”, заяви Мицкоски.

Според него е принципна позиция съседна България да спазва конвенциите, които е ратифицирала, което означава да се даде възможност за регистрация на македонската общност.

„Изискваме също така те да са наясно със задълженията, които някои от техните правителства са поели. Ако правителство на източния ни съсед е поело задължение, като е подписало и ратифицирало резолюции, конвенции за защита на правата на човека, спазва решения на Страсбургския съд по правата на човека и т.н., това, което очакваме, е да ги спазва. А това е да се позволи на македонската общност да се регистрира като организация, в която може да взаимодейства културно и образователно; тази общност да има свой представител в Министерския съвет по правата на малцинствата, който функционира в рамките на правителството на източния ни съсед. Това е принципна позиция”, каза Мицкоски.

Той спомена и разговорите с представители на международната общност, от които, по думите му, е получил уверения, че ЕС няма да позволи нови блокади и че признава македонската идентичност. Мицкоски обаче твърдо отстоява позицията, че тези уверения трябва да бъдат официализирани чрез заключение на Съвета на ЕС.