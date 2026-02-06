Висш гръцки офицер арестуван за шпионаж към Китай

Той е арестуван в Атика

Висш офицер от Военновъздушните сили беше арестуван в четвъртък по обвинения в шпионаж, обвинен в предаване на строго класифицирана военна информация на Китай, използвайки специализиран криптиран софтуер, според правителствени и сигурностни източници, цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

Властите съобщиха, че офицерът е използвал класифициран софтуер за прехвърляне на чувствителни материали до крайни получатели, идентифицирани като китайските разузнавателни служби. Властите съобщават, че в негово притежание е открили специално устройство, оборудвано със софтуер, за който се твърди, че е предоставен от китайските власти, което му е позволявало да фотографира класифицирани документи и да ги предава в чужбина.

Правителствени източници описаха случая като един от най-сериозните шпионски инциденти, разкрити в Гърция, като заявиха, че офицерът умишлено е изтекъл класифицирана информация на чужда сила, използвайки специализирани технологични средства. Съобщава се, че заподозреният е командир на крило, служещ като ръководител на тренировъчна ескадрила, фокусирана върху телекомуникации и електронни системи.

Той е арестуван в Атика и е служил в поделение на Военновъздушните сили в Кавури. Властите съобщиха, че е заемал висша щабна длъжност с достъп до класифицирана информация от гръцките военновъздушни сили, други видове въоръжени сили и съюзнически страни.

Разследването започна преди около два месеца, когато Централното разузнавателно управление на САЩ информира Националната разузнавателна служба на Гърция, че член на гръцките въоръжени сили изтича чувствителна информация, свързана с НАТО, на Китай. Поради сериозността на случая, разузнавателната служба директно е информирала ръководството на Генералния щаб на гръцката национална отбрана.

Гръцките власти са поставили заподозрения под наблюдение и са предприели действия за ускоряване на ареста, след като са установили, че той е възнамерявал да изпрати допълнителни и по-чувствителни данни на китайските разузнавателни служби. След ареста му, заподозреният е признал и е предоставил подробности за дейността си по време на разпит от разузнавателни и военни служители. Твърди се, че е бил вербуван от китайски служител, вероятно на конференция в чужбина, и е признал, че е изпращал информация срещу заплащане.

Смята се, че предполагаемият обработващ е извън Гърция, вероятно в Китай, и е известен на западните разузнавателни служби. На въпроса дали служителят е действал сам, служител е заявил, че въпросът „се разследва“, докато в някои доклади се казва, че се е опитал да вербува други.

Според официални лица китайското разузнаване е търсило оперативни планове и класифицирани комуникационни честоти на гръцките и натовските сили, информация, която би могла да позволи прецизно наблюдение на движенията на съюзниците във въздуха, на сушата, в морето и под повърхността.

Офицерът е изправен пред съда на Военновъздушните сили късно в четвъртък.