Археолози откриха римско светилище на Митра под Стария град на Регенсбург

Изключително археологическо откритие в историческото сърце на Регенсбург, град в югоизточна Германия, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, промени разбирането ни за римския живот в Бавария. По време на рутинни разкопки в Стария град на града, археолози откриха останки от римско светилище на Митра, известно като митреум - най-старото подобно място, идентифицирано някога в Бавария.

Откритието е направено на адрес Stahlzwingerweg 6, където строителен проект, ръководен от SDI GmbH & Co. KG, включваше изграждането на три нови жилищни сгради. Както се изисква за проекти в археологически чувствителния Стар град на Регенсбург, предварителни разкопки бяха проведени от ArchaeoTeam GmbH, под ръководството на археолога Сабине Вацлавик. Това, което започна като стандартно проучване, скоро се превърна в една от най-значимите римски находки в региона от повече от десетилетие, съобщава arkeonews.

От рутинни разкопки до рядко откритие

Първоначално разкопките разкриха това, което експертите очакваха: следи от праисторически селища, римски окупационни слоеве и средновековни останки. Интерпретацията на няколко големи структурни характеристики обаче се оказа предизвикателство. Поради ограничената строителна площадка, разкопките трябваше да се извършват на няколко фази между пролетта и есента на 2023 г., което затрудни незабавното разбиране на пълното значение на обекта.

Едва след като всички находки бяха събрани и внимателно анализирани от археолога д-р Стефан Ройтер, истинското значение на обекта стана ясно. Доказателствата сочеха дървен римски храм, посветен на бог Митра, божество, чийто култ беше широко разпространен сред римските войници, но чиито светилища са сравнително редки на север от Алпите.

Въпреки че оригиналната дървена конструкция до голяма степен се е разпаднала с времето, комбинация от косвени улики потвърждава наличието на Митреум. Сред най-важните находки е оброчен камък, чийто надпис не е оцелял, но е типичен за поклонението на Митра. Археолозите откриха и фрагменти от оброчни метални плочи, фитинги от това, което вероятно е било светилище, и различни ритуални предмети.

Находките на монети са изиграли решаваща роля в датирането на светилището. Артефактите поставят Митреума между 80 и 171 г. сл. Хр., по време на периода на римското кохортно укрепление Кумпфмюл и свързаното с него дунавско селище – много преди по-късното създаване на легионерския лагер, който ще оформи римската идентичност на Регенсбург.

Допълнителни предмети, пряко свързани с поклонението на Митра, включват керамични парчета, украсени със змийски мотиви, чаши за тамян, кани и съдове за пиене. Тези предмети са значими, защото ритуалните банкети са били централна част от култовите практики на Митра, отразявайки силната връзка на бога с общите празненства и ритуалите за посвещение.

Според Максимилиан Онтруп, магистър, експерт по римска провинциална археология в Музеите на град Регенсбург, откритието е изключително по два начина.

„Първо, това е единственото римско светилище, идентифицирано някога в Стария град на Регенсбург“, обяснява Онтруп. „Второ, в по-широк мащаб, това е най-ранното светилище на Митра сред деветте известни обекта в Бавария.“

Повечето Митреи датират от края на II и III век сл. Хр., когато култът достига своя връх в цялата Римска империя. Обектът в Регенсбург предшества този период и предлага рядка представа за ранното разпространение на култа към Митра в региона. Култът в крайна сметка запада през IV и началото на V век, когато християнството става доминиращо.