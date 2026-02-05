Отмениха всички заминаващи полети на летището в Берлин

Заради лошите метеорологични условия

Летището в Берлин съобщи в четвъртък сутринта, че всички заминаващи полети са отменени поради метеорологичните условия. Причината е, че столицата на Германия е засипана от сняг и дъжд, който поради мразовитото време е довел до заледявания, съобщава Ройтерс. Летищните власти призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Тежките зимни условия създават проблеми в Германия вече няколко дни. Вчера полетите на летище Франкфурт на Майн бяха спряни за повече от час заради силен снеговалеж. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Въпреки че пистите бяха разчистени по-късно, операторът „Фрапорт“ предупреди за продължаващи закъснения.

Проблемите не се ограничават до въздушния транспорт. Заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик, особено по линията Берлин–Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.