Ватиканско “Не!” на ангела с образа на Мелони

03.02.2026 23:22

Светият престол заповядал на зографа Валентинети да изчегърта стенописа си

“Изчегърках го, защото така ми заръча Ватикана!” - това обясни в сряда сутринта зографът Бруно Валентинети, застанал под “обезглавения” си стенопис в старинната римска църкава “Сан Лоренцо ин Лучина”. До снощи картината изобразяваше херувим с образа на премиерката на Италия Джорджа Мелони и няколко дни след като тя бе разпозната от репортери, “осветяването ѝ” бе една от водещите световни новини.

“Нощес я изтрих - обясни още самоукият художник-реставратор. - До вчера продължавах да казвам, че това не е министър-председателят, но Светият престол настояваше да залича образа и аз го сторих.” В сряда сутринта обаче Велентинети оттегля предишното си твърдение и признава пред заобиколилите го журналисти и богомолци: “Добре де, това беше Мелони, но изрисувана по подобие на образа, който беше на стената на църквата преди.”

Сега би трябвало да започне възстановяване на оригиналното изображение, като по указание на министъра на културата Алесандро Джули са инициирани архивни проучвания с цел да се намери фотографска или проектна дакомунтация на оригиналния стенопис, изографисан през 2000 г. Разследването трябва да послужи за сравнение със сегашната украса на известната базилика, която е резултат от реставрацията, предприета от Бруно Валентинети и негови колеги след течове през май миналата година. И най-вероятно в хода ѝ ангелът над бюста на последния италиански крал Умберто II е “приел” образа на Джорджа Мелони - факт установен миналата събота и възмутил Ватикана. До такава степен, че викарият на Рим кардинал Балдо Рейна заяви възмутен пред медиите в тежкия си проповеднически стил: “Това е кощунство, тъй като изображенията на сакралното изкуство и християнската традиция не могат да бъдат подлагани на неправилна употреба или експлоатация - те са предназначени изключително за подпомагане на литургичния живот!”

Но макар и по-малко, зяпачите продължаваха да се тълпят в базиликата през целия вчерашен следобед, за да снимат “обезглавения” стенопис. Според препитали ги репортери, хората са разочаровани, защото лицето на Мелони вече го няма, но въпреки това фреската остава голяма атракция. А развеселен, Бруно Валентинети обяснил през смях причината за доброто си настроение със следните думи : “Сега всички се надяват и се молят, Джорджа Мелони да се появи отново на стената!”