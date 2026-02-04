ЕК потвърди, че Русия атакува спътници и космически обекти на ЕС

Европейската комисия е добре запозната с атаките на Русия срещу спътници и други космически активи на Европейския съюз и разполага с капацитет да ги открива и възпира. Това заяви говорителят на ЕК Томас Рение по време на разговор с журналисти в Брюксел на 4 февруари, цитиран от "Европейска правда".

По думите му ЕС е наясно, че Русия от години, ако не и от десетилетия, извършва действия, насочени срещу европейски космически активи и спътници. „Много добре познаваме този проблем“, подчерта Рение.

Той посочи, че Европейският съюз разполага с редица инструменти за реакция и защита на своите космически системи. Сред тях е навигационната система Galileo, която вече функционира и има възможности за откриване и възпиране на подобни атаки.

Освен това ЕС е предприел допълнителни стъпки чрез четирите си водещи европейски програми в областта на отбраната и космоса, заложени в новата пътна карта за сигурност. В сътрудничество с държавите членки се реализира и проектът „Европейски космически щит“ (European Space Shield), чиято основна цел е защитата на европейските спътници и космически активи.

„Знаем, че Русия извършва такива действия, и сме готови да им противодействаме, ако се наложи“, заяви още говорителят на Европейската комисия.

Изявлението идва на фона на информация, че руски космически апарати са прихванали сигналите на най-малко десет ключови спътника на европейски държави, което създава риск за поверителна и чувствителна информация.

Миналата седмица европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс обяви старта на програмата GovSatCom, която ще обедини комуникационните възможности на спътниците на всички 27 държави членки на ЕС.

Паралелно с това Европейският съюз се подготвя до 2030 г. да изгради защитена система за сателитни комуникации за нуждите на военната разузнавателна дейност, на фона на нарастващите съмнения относно ангажираността на САЩ към европейската отбрана.

На 3 февруари стана ясно още, че ЕС планира да създаде собствена платформа за обмен на военни данни без участието на Съединените щати, която също трябва да бъде готова до 2030 година.