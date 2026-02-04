Среща за отбрана: Албания, Хърватия и Прищина засилват сътрудничеството

Според Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, КФОР са единствените въоръжени сили в Косово и Метохия

Хърватското Министерство на отбраната обяви, че в Загреб се е провела тристранна среща на Хърватия, Албания и Прищина на ниво директори по отбранителна политика и въоръжения, въз основа на меморандума за сътрудничество в областта на отбраната, подписан през март миналата година.

В изявлението, публикувано от хърватското Министерство на отбраната, се посочва, че срещата е проведена на 30 януари и че на нея са обсъдени възможности за подобряване на сътрудничеството в областта на отбранителните способности, взаимодействие между отбранителните индустрии на подписалите меморандума, както и стъпки за по-нататъшно прилагане на меморандума.

Албания, Хърватия и Прищина подписаха меморандум за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на 18 март 2025 г. в Тирана.

След подписването на меморандума, най-висшите представители на Сърбия подчертаха, че подписването му представлява нарушение на субрегионалното споразумение за контрол на въоръженията от 1996 г., както и на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН.

Според Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, КФОР са единствените въоръжени сили в Косово и Метохия.