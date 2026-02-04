Гърците са най-песимистични в ЕС по отношение на финансите си

Около 60% от домакинствата очакват финансовото им състояние да се влоши

Проучванията показват, че домакинствата намаляват разходите си и отлагат покупките, тъй като повечето очакват финансите им и националната икономика да се влошат, докато централната банка предупреждава, че инфлацията ще остане ключово предизвикателство.

Гръцките домакинства са най-песимистични в Европейския съюз (ЕС) относно финансовите си перспективи, като повечето очакват положението им да се влоши и планират да намалят разходите си, според последното потребителско проучване.

Проучване на Фондацията за икономически и индустриални изследвания (IOBE) показва, че гръцките потребители остават дълбоко загрижени за разходите за живот, като много от тях се борят да свържат двата края. Констатациите сочат нарастващ финансов натиск в началото на новата година, тъй като домакинствата стават по-предпазливи по отношение на бюджетите и големите си покупки, пише To Vima.

Мнозинството очакват финансите да се влошат

Около 60% от домакинствата очакват финансовото им състояние леко или значително да се влоши през следващите 12 месеца, докато само 4% предвиждат малко подобрение. Негативните очаквания относно финансите на домакинствата се засилиха през януари, като съответният индикатор спадна до -46,4 от -42,6.

Поглеждайки назад към изминалата година, 67% от домакинствата заявяват, че финансовото им състояние се е влошило, докато само 2% съобщават за леко подобрение.

Песимизмът се разпростира и върху възгледите за икономиката като цяло. Седем от 10 потребители очакват икономическото състояние на Гърция да се влоши през следващата година, докато 19% очакват стабилност. Индикаторът, измерващ очакванията за икономиката на страната, спадна до -55,4 през януари от -50,1 преди това.

Общото потребителско доверие в Гърция леко отслабна през януари, падайки до -50,3 от -47 през декември. Гръцките потребители остават най-песимистичните в ЕС с голяма разлика. За сравнение, Румъния и Словакия следват със значително по-високи стойности съответно -34,6 и -25,1. Средната стойност за ЕС е -11,7, а за еврозоната - -12,4.

Домакинствата ограничават разходите

Потребителите също така намаляват плановете си за разходи. Индикаторът, измерващ намеренията за големи покупки, като мебели и уреди, спадна до -50,4 от -47,4.

Шест от 10 потребители казват, че ще направят по-малко или много по-малко големи покупки през следващата година, докато само 4% очакват да похарчат повече. Намеренията за спестяване също леко намаляха.

Инфлацията остава ключов риск

В същото време Банката на Гърция предупреждава, че инфлацията ще остане основно политическо предизвикателство. В последната си икономическа бележка централната банка прогнозира, че инфлацията ще бъде средно 2,2% през 2026–2027 г., но временно ще се ускори до 2,5% през 2028 г. поради въвеждането на Европейската система за търговия с емисии (ETS2), която се очаква да повиши разходите за енергия, горива и отопление.

Централната банка определя инфлацията като най-голямото краткосрочно предизвикателство пред икономическата политика и отбелязва, че реалният разполагаем доход на домакинствата е спаднал с 1,4% през третото тримесечие на 2025 г., отразявайки въздействието на по-високите цени.

Взети заедно, данните подчертават финансовото напрежение, пред което са изправени гръцките домакинства, тъй като постоянната инфлация и несигурността натежават върху доверието, разходите и доходите.