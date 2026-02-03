Полша обяви "глобална конференция" за възстановяването на Украйна

Полският премиер Доналд Туск обяви днес, че ще пътува тази седмица до Киев, за да обсъди организацията на международна конференция за възстановяването на Украйна, планирана за юни в град Гданск, Северна Полша, предаде Франс прес.

Министърът на финансите и икономиката Анджей Домански ще придружи премиера по време на посещението.

„Заедно с екипа ни ще подготвим световна конференция за възстановяването на Украйна. Тя ще се проведе в Полша, Гданск, през юни“, уточни пред журналисти Туск.

„Ще обсъдим подробностите по организацията с нашите украински домакини“, добави Туск, надявайки се, че след края на войната или края на боевете „ще може да стартираме Големия план за възстановяване на Украйна“.

„Това означава големи инвестиции, големи суми пари, големи проекти с участието на предприемачи, компании, експерти и лидери от цял свят“, каза той. "Ето защо е добре, че организираме глобална конференция с участието на предприемачи, компании, експерти и политически лидери от цял свят".