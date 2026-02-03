Франция разследва „Екс“: Прокуратурата в Париж призова Илон Мъск на разпит

Още по темата: Сделка за трилион долара: Мъск слива xAI със SpaceX 03.02.2026 10:13

Парижката прокуратура е призовала собственика на социалната мрежа „Екс“ Илон Мъск и бившия ѝ главен изпълнителен директор Линда Якарино на разпит през април във връзка с разследване срещу платформата, съобщиха прокурори, цитирани от Ройтерс.

Разследването започна през януари 2025 г. и е свързано със съмнения за манипулиране на алгоритми в социалната мрежа. Днес органите на реда са извършили обиски във френските офиси на „Екс“. Операцията е осъществена от звеното за киберпрестъпления на парижката прокуратура с участието на Европол и с подкрепата на специализирано киберзвено към френската полиция.

Повод за разследването е сигнал, подаден от френски депутат, според когото алгоритмите на „Екс“ може да са били умишлено променяни с цел да изкривят работата на автоматизирани системи за обработка на данни.

Към момента от компанията не са излезли с официален коментар по случая.

Междувременно Парижката прокуратура обяви, че прекратява комуникацията си чрез платформата „Екс“ и занапред ще използва „Линкдин“ и „Инстаграм“ за публични съобщения.