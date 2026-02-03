"За първи път в историята": Украинците твърдят, че са унищожили ТОС-1А "Солнцепек" на руска територия (ВИДЕО)

От батальона "Булава" подчертават, че това е първият потвърден случай на унищожаване на "Солнцепек на руска територия

Украинските сили унищожиха тежката ракетна система ТОС-1А "Солнцепек" на руска територия за първи път от началото на войната. Това съобщи батальонът за безпилотни системи "Булава" от 72-ра отделна механизирана бригада "Черниговски Запорожци".

Публикуваното в социалната мрежа Х видео показва как дроновете FPV са уцелили точно целта четири пъти, след което е последвала мощна експлозия от боеприпаси. Ударът е нанесен по вражеската позиция в Белгородска област. Украинските военни наричат ​​тази операция уникална и подчертават, че войната "се връща там, откъдето е донесена". От батальона "Булава" подчертават, че това е първият потвърден случай на унищожаване на "Солнцепек на руска територия". Според тях това е не само военен успех, но и важен символичен сигнал за вражеските сили.

A Russian TOS-1 goes big!☄️💥🔥

🇺🇦72nd Seperate Motorised Rifle Brigade in the Belgorod border region. pic.twitter.com/LWz8ejs3ar — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) February 2, 2026

ТОС-1А Солнцепек (в свободен превод, ред. би означавало "слънчева топителна установка") се смята за едно от най-бруталните оръжия на армията на Руската федерация. Тази система използва термобарични боеприпаси и е предназначена за унищожаване на укрепления и жива сила. Цената на подобна инсталация се оценява на около 10 милиона долара, което прави унищожаването ѝ още по-тежък удар за руската армия, коментира Digi24.