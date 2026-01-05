Тежки огнехвъргачни системи ТОС-1А „Солнцепек“ от групировката войски „Север“ унищожиха укрепления на украинските въоръжени сили и площадки за изстрелване на дронове в Харковска област, съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на разузнавателни операции военнослужещи от групировката войски „Север“ в Харковска област откриха укрепления, съдържащи личен състав, и позиции на екипажи на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили. След анализ на получената разузнавателна информация беше взето решение за обстрел по противника. Разузнавателната информация беше своевременно предадена на екипажите на тежките огнехвъргачни системи ТОС-1А „Солнцепек“, съобщиха от ведомството.

Те съобщиха, че по време на точния и масиран удар всички идентифицирани цели са били успешно унищожени. Системите за обективно наблюдение са регистрирали в реално време унищожаването на вражески укрития за жива сила и позиции на екипажи на дронове с термобарични боеприпаси.

Министерството на отбраната отбеляза, че в рамките на разширяването на буферната зона по руско-украинската граница, тежките огнехвъргачни системи са се доказали като страхотно оръжие срещу вражески укрепления и бункери. Тактико-техническите характеристики на термобаричните боеприпаси позволяват нанасянето на непоправими щети на личния състав на украинските въоръжени сили.