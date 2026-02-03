При -25°C Русия удари ТЕЦ-ове: Киев, Харков и Одеса в студ и тъмнина

През най-смъртоносната зима тази година Русия предприе масирана атака срещу топлоелектрически централи , които осигуряват отопление на украинските градове. Атаката срещу осем региона дойде на вълни - от дронове и балистични ракети до крилати ракети.

8 региона на Украйна бяха подложени на атака. Обстрелът е бил на вълни. ТЕЦ и ТЕЦ бяха под прицел. Има щети, съобщава пресслужбата на ДТЕК.

Киев: 2 ранени, 1170 домове без отопление, има разрушени жилища, частични аварийни прекъсвания на електрозахранването

Киевска област: ранен мъж, повредени къщи и автомобили

Харков: 2 ранени, аварии в енергийни съоръжения, 820 къщи без отопление, разположени са точки за неуязвимост

Суми: удряне на високи сгради, пожари, нарушено топлоподаване.

Днепър: повредена инфраструктура, жилищни сгради, пожари в региона.

Виническа област: атаки срещу критична инфраструктура, 50 населени места без електричество.

Одеска област: над 50 хиляди души без електричество, критична инфраструктура - на генератори

Вражеският обстрел се извършваше на вълни. В началото врагът атакуваше с „Шахеди“ и балистични ракети . Още сутринта крилати ракети, изстреляни от противника от морето и от стратегическата авиация, започнаха да навлизат във въздушното пространство на Украйна.

Украинският енергиен сектор отново е подложен на атака. Русия отново атакува топлоелектрически централи на ДТЕК, съобщи компанията. Атаката е причинила значителни щети на оборудването на ТЕЦ-а.

Това е деветата масирана атака срещу топлоелектрически централи на компанията от октомври 2025 г.

Според министъра на енергетиката Денис Шмигал, при -25 градуса слана, Руската федерация е ударила високи сгради и топлоелектрически централи - ТЕЦ и ТЕЦ, които са работили изключително в режим на централно отопление в Киев, Харков и Днепър.

Осем региона на Украйна бяха подложени на атака . Ударите бяха извършени с няколко вида балистични и крилати ракети, както и с дронове.

„Целите са изключително цивилни: стотици хиляди семейства, включително деца, целенасочено са оставени без отопление в най-тежките зимни студове, когато температурата навън е -25°C “, подчерта министърът.

Президентът Володимир Зеленски също подчерта, че това е целенасочена атака от страна на врага, насочена специално към енергийни обекти. Руските военни изстреляха значителен брой балистични ракети в комбинация с други ракети - повече от 70 и 450 ударни дрона.