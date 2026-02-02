Кубан поиска десетки милиарди за разлива на мазут в Черно море

Арбитражният съд на Краснодарски край уважи иск, подаден от Министерството на природните ресурси на Краснодарски край срещу "Волгатранснефт", "Каматрансойл" и "Кама Шипинг" за 34,3 милиарда рубли екологични щети, причинени от катастрофите с танкери, според съдебни протоколи, цитирани от руските държавни медии.

Властите в Краснодарския край заведоха дело срещу собствениците и операторите на два танкера, потънали близо до Керченския проток през декември 2024 г. и причинили емисии на мазут.

Министерството на природните ресурси на Краснодарския край е завело иск с искане за обезщетение за щети на регионалния бюджет и обезщетение за екологични щети, причинени от потъването на танкерите "Волгонефт-239" и "Волгонефт-212", както и от разлива на нефт в Черно море през декември 2024 г. — съобщава Оперативният щаб на Краснодарския край.

Според него се планира да се възстановят 30 милиона 725 хиляди рубли щети от собствениците на танкери и оператора на плавателния съд, както и 34 милиарда 219 милиона рубли за екологични щети.

"Главната прокуратура на Руската федерация, Регионалният център за геоложка информация, мониторинг на геоложката среда и минералните запаси "Кубан Геология" и Кубанският държавен университет са участвали като трети страни по това дело", добавиха в централата.

Съдебното заседание е насрочено за 24 февруари.