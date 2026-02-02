"Загина като герой": Млад и обичан руски актьор бе убит на бойното поле

Руският театрален и филмов актьор Николай Ткаченко, известен с ролите си в телевизионните сериали "Тригер", "ИП Пирогов" и "Нереалност", загина едва на 36 години в зоната на специалната военна операция през януари 2026 г. Това съобщи пред ТАСС неговият колега, актьорът Рамиз Алиев.

"Да, [той почина през януари 2026 г. в зоната на СВО]. Не знам подробности; общувахме като колеги, но знам, че той умря като герой", каза източникът на агенцията.

Ткаченко е роден на 1 септември 1989 г. в Пушкино, близо до Москва. Получава професионално актьорско образование в Театралния институт "Борис Щукин", а също така учи във Висшите курсове за филмови актьори към филмовата компания "Амедия". През 2021 г. се присъединява към трупата на Театъра за съвременна драма. Работил е с Театралния музей "Бахрушин" и Студиото на театър "Характер", и се е изявявал в театър "Томас", където играе главната роля в комедийната мелодрама "Приказка за възрастни" и режисира пиесата "Чакай ме...". Филмографията му включва приблизително 20 филмови и телевизионни роли, включително „Триада“, „Тригер“, „Тест за бременност“ и „Галя, отменихме!“. Най-новата му работа беше сериалът „Три плюс три“, който се излъчи през 2025 г.