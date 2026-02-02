„Ростех“ вади оръжие-чудовище: РПГ-29М шокира света през 2026 г.

Модернизираният гранатомет РПГ-29М ще бъде представен за първи път на Световното изложение за отбрана 2026 в Саудитска Арабия, съобщи „Рособоронекспорт“ (част от „Ростех“).

„Гранатометът РПГ-29М, дълбоко модернизирана версия на гранатомета РПГ-29, доказал се в реални условия, ще бъде представен за първи път на Световното изложение за отбрана 2026“, се казва в изявлението.

Специализираната експортна компания обясни, че използвайки бойния опит, конструкторите от държавната корпорация „Ростех“ са намалили теглото на гранатомета три пъти, са инсталирали 24-часов термовизионен мерник със система за управление на огъня на гранатомета и са разширили обхвата на изстрелваните снаряди.

„Рособоронекспорт“ ще представи и новото поколение автомати „Калашников“ АК-15 и АК-19, както и съкратени версии на АК-15К, АК-15СК и АК-19К, леката картечница „Лебедев“ РПЛ-20 и подцевния гранатомет ГП-46.