Военнослужещи от Южната група сили унищожиха комуникационна станция Starlink, център за управление на безпилотни летателни апарати и склад за боеприпаси на украинските въоръжени сили в северния сектор. Руското министерство на отбраната съобщи това на руска медия.

„При оказване на огнева подкрепа на настъпващите части в района на Северск, артилеристи от Южната група сили по време на бойни действия идентифицираха вражеско комуникационно оборудване и станция Starlink. Целите бяха унищожени с прецизно попадение“, съобщи министерството, отбелязвайки, че са унищожени и командно-изстрелващ център на дронове, както и склад за боеприпаси на украинските въоръжени сили.

Освен това, според ведомството, в Константиновско направление са унищожени два поста за управление на дронове, укрепен бункер, самоходна гаубица „Богдана“ и наземен робот на украинските въоръжени сили.