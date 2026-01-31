Русия отчете нови успехи на фронта в Украйна

Руски войски освободиха населените пунктове Торецк в Донецка област и Петровка в Запорожка област, съобщиха от руското министерство на отбраната, цитирано от световни медии.

„Подразделенията на групировката „Център“ в резултат на активни действия освободиха населеното място Торецкое в Донецката народна република. Подразделенията на групировката „Изток“ напреднаха в дълбочина на противниковата отбрана и освободиха населеното място Петровка в Запорожка област“, заявиха от военното ведомство.