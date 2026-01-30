Русия атакува Украйна с балистични ракети „Искандер“ и над 100 дрона

В нощта на 30 януари Русия атакува Украйна с балистични ракети „Искандер-М“ и 111 ударни дрона от различни посоки. Силите за противовъздушна отбрана успяха да свалят 80 вражески дрона. Това се съобщава на Телеграм канала на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

Според военните, от 18:00 часа на 29 януари до сутринта на 30 януари руснаците са атакували с балистична ракета „Искандер-М“ от Воронежска област.

Врагът е изстрелял и 111 ударни дрона от типа „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и дронове от други типове от посоките: Брянск, Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск - Руска федерация, Донецк - ТОТ Украйна. Около 70 от тях са „Шахеди“.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Според предварителни данни, към 08:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила/потушила 80 вражески дрона.

На 15 места са регистрирани балистична ракета и 25 ударни дрона, както и падане на свалени дронове (фрагменти) на две места.

„Атаката продължава, във въздушното пространство има няколко вражески дрона. Спазвайте правилата за безопасност!“, предупредиха от Военновъздушните сили.