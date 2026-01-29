Тираджии са първите обвиняеми в Русия по делото за украинската операция "Паяжина"

Твърдят, че не са знаели какво возят

Очакват ги от 12 до 20 години затвор при строг режим

Следственият комитет (СК) на Русия повдигна първите обвинения по наказателното дело, свързано с украинската атака срещу руски военни летища миналото лято, известна като операция „Паяжина“.

Според „Комерсант“, обвиняемите са четирима шофьори на камиони от Челябинск, които са транспортирали специално подготвени ремарката с укрити в тях дронове, до предварително подбрани места край бази на руската стратегическа авиация.

Те са обвинени в "извършване на терористична атака по предварителен сговор". Самите шофьори –  Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александър Зайцев и Андрей Меркуриев – твърдят, че не са знаели за съдържанието на товара и са били „използвани на тъмно“ от украинските спецслужби. Те са изправени пред присъди от 12 до 20 години затвор при строг режим.

На 1 юни 2025 г. украинските специални служби извършиха най-дръзката си атака срещу Русия от началото на войната. Безпилотни летателни апарати, заредени с експлозиви и скрити в контейнери, превозвани с камиони, поразиха военни летища дълбоко в руския тил. Едновременно бяха атакувани авиобазите „Оленья” (Мурманска област), „Белая” (Иркутска област), „Иваново” (Ивановска област) и „Дягилево” (Рязанска област). Последствията от операция „Паяжина”, която унищожи и повреди десетки руски бомбардировачи с голям обсег далеч от фронтовата линия, станаха повод случилото се да бъде наречено „руския Пърл Харбър”.

Според наказателното дело, терористичната атака е причинила щети на Министерството на отбраната на РФ за над 2 милиарда рубли.

Един от водачите - Василий Питиков - загина по време на атаката. 

Според Следствения комитет, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е създала „терористична група“ на руска територия. Един от членовете ѝ е роденият в Украйна Артьом Тимофеев. Той и неговите съучастници са имали задачата да атакуват военни летища в Ивановска, Мурманска, Иркутска, Рязанска и Амурска области. За тази цел Тимофеев е сформирал „организирана група от шофьори“, отбелязват разследващите. Те са доставяли камиони със скрити вътре дронове до летищата, след което СБУ дистанционно е активирала дроновете и е атакувала военни самолети

Шофьорите твърдят, че са били на рутинно пътуване, превозвайки сглобяеми къщи, без да знаят, че съдържат дронове. 

Различни изявления на служители на украинското разузнаване и на участници в операцията, както и на президента Володимир Зеленски, потвърждават, че шофьорите не са били наясно със съдържанието на товара.

