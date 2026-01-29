„Ростех“ показа „мостови танк“, който отваря път за настъпление за минути (ВИДЕО)

Специална военна операция демонстрира значението на съвременните „мостови танкове“. Руските инженерни войски разполагат с няколко вида мостополагачи в арсенала си, но звездата на техния флот е бронираният мостополагач МТУ-90М, съобщава руската компания „Ростех“.

Както подсказва името му, това уникално инженерно превозно средство е базирано на танковата платформа Т-90. То е разработено през 2000-те години, за да позволи на колони от тежки машини да преминават безпрепятствено и за минути реки, противотанкови ровове, оврази и блата с ширина до 19 метра. Например, ширината на река Оскол близо до Купянск варира от 10 до 40 метра.

Трисекционният мост, който може да издържи товар до 60 тона, се разгъва за две минути и половина. Освен верижни машини, той може да побере и колесни превозни средства.

„Видеото показва кадри как MTU-90M създава рампа близо до горяща сграда, позволявайки на специално оборудване да се приближи до огъня“, гласи надписът към видеото.

„Мостовият танк“ има бронирано бойно отделение. MTU-90M има екипаж от двама души.

Максималната му скорост е 60 километра в час, а извън пътя - 25 километра в час. Запасът му от гориво е достатъчен за пробег от 550 километра по магистралата.

Заслужава да се отбележи, че мостополагачът MTU-90M е бил активно използван от правителствените сили в Сирия. През 2018 г., по време на офанзивата в Дейр ез-Зор, Източна Гута и покрайнините на Дамаск, щурмовите части са се натъкнали на значителен брой канали, пълни с вода. Танковете Т-72 не са могли сами да преодолеят тези препятствия. Мостополагачите са се представили отлично под огъня на бойците.