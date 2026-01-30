Пето поколение изтребители: Русия и Индия ускоряват проекта Су-57

Китай започна да въвежда в експлоатация местни изтребители от пето поколение през 2017 г.

Руско-индийските преговори относно лицензионно производство на изтребителя от пето поколение Су-57, който да преведе изтребителните части на индийските военновъздушни сили в следващото поколение, в момента са в напреднал етап, според изпълнителния директор на руската Обединена самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха. Той определи преговорите като достигнали „дълбок технически етап“, отбелязвайки: „такива договори, предвид нашия опит, определят траекторията на нашето сътрудничество за няколко десетилетия напред“. Изпълнителният директор разкри, че в момента преговорите се въртят около споразумение за „производство на самолета Су-57 в Индия в съоръженията, използвани в момента за производство на самолета Су-30, и максимално използване на индийската промишленост и индийски системи в този самолет“. „Следователно договорът изисква обширно и задълбочено проучване“, заключи той. Изявлението му съвпада с подписването на знаково споразумение за лицензионно производство на гражданския самолет Sukhoi SJ-100 в Индия и продажбата на шест самолета Ил-114-300, пише Military Watch Magazine.

През юли 2025 г. министърът на отбраната на Индия Раджеш Кумар Сингх потвърди, че преговорите за поръчки на Су-57 продължават.

„Това са чувствителни преговори. Когато достигнат осезаем етап, било то предоставяне на Приемане на необходимостта, издаване на Искане за предложения (RFP) или подписване на окончателен договор, медиите ще разберат“, заяви той по това време.

Четири месеца по-късно, през ноември, руският посланик в Индия Денис Алипов отбеляза относно текущите преговори за лицензионна производствена сделка за Су-57:

„В ход е интензивна работа в редица области, включително платформата Су-57Е, която може да бъде използвана за изпълнение на индийската програма за разработване на собствен изтребител от пето поколение.“

Той добави, че конкурентното предимство на Русия се състои в безпрецедентно ниво на трансфер на технологии и локализация на производството, което би подкрепило инициативите „Произведено в Индия“ и „Самостоятелна Индия“.

Въпреки че индийското Министерство на отбраната отдавна проявява интерес към Су-57, особено от началото на 2025 г., се смята, че сериозното незадоволяване на новозакупените от страната френски изтребители Rafale по време на сблъсъците с Пакистан през май същата година вероятно е било основен фактор, увеличаващ интереса към бързото придобиване на самолета, както и към разширяване на арсенала от ракетни системи земя-въздух S-400. Наред с Rafale, най-богатият изтребител в момента в индийския флот е Су-30MKI, който, макар и да се смята за водещ в света по своите характеристики, когато е въведен в експлоатация през 2002 г., се счита за все по-остарял в сравнение със съвременните китайски изтребители, включително изтребители J-10C, доставени на Пакистан. Китай започна да въвежда в експлоатация местни изтребители от пето поколение през 2017 г. и бързо подобри възможностите на своите самолети и увеличи броя им в експлоатация, като J-20 в момента се счита за най-способния в света по отношение на своите характеристики въздух-въздух.

Индийските медии съобщиха, че сделка за лицензионно производство може да започне с продажбата на две ескадрили Су-57, построени в Русия, всяка от по 20 изтребителя, след което ще бъдат последвани от още пет ескадрили, произведени местно. Това би наподобявало закупуването на изтребители Су-30МКИ, за които подобно беше постигнато първоначално споразумение за 140 изтребителя, от които приблизително 50 бяха построени в Русия, преди да започнат доставките от местните производствени линии. По-късно индийското министерство на отбраната разшири поръчките до над 270 самолета, създавайки прецедент за евентуално подобно разширяване на поръчките за Су-57. През май 2025 г. руското Министерство на отбраната направи безпрецедентно предложение да предостави пълен достъп до изходния код на Су-57 като част от голяма лицензионна производствена сделка с Индия, осигурявайки пълна автономност при експлоатацията и персонализирането на самолета. Широката персонализация в Индия може потенциално да бъде последвана от договори, които да позволят износ на самолети, построени в Индия, с местна авионика и оръжия, което ще позволи на самолета да се конкурира за износ към страни, които по политически причини не могат да обмислят закупуването на изтребители, построени в Русия.