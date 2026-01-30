Руски изтребители Су-30СМ и испански изтребители F-18 се сблъскаха над Балтийско море

Су-30, Су-34 и Су-35 са производни на съветския изтребител за превъзходство във въздуха Су-27

Изтребители F-18M на испанските военновъздушни сили прехванаха руски изтребители Су-30СМ/СМ2 над Балтийския регион, като F-18 е действал от авиобаза Шяуляй в Северна Литва като част от операциите на НАТО за патрулиране на въздушното пространство над Балтийско море. Испанските изтребители, както се съобщава, са идентифицирали руския самолет, летящ в международното въздушно пространство близо до границите на НАТО, пише Military Watch Magazine.

Изтребителите Су-30СМ са били въоръжени с бойни ракети „въздух-въздух“ и касетъчни боеприпаси, което подчертава оперативния характер на техните патрули и високата бойна готовност, която руските въздушни части в региона поддържат през последните години. Испанският министър на отбраната публикува изображения на един от прехванатите самолети, потвърждавайки, че той е бил експлоатиран от руския флот, а не от Въздушно-космическите сили. Су-30СМ е най-боеспособният изтребител във флота, като флотът му постепенно е актуализиран до стандарта Су-30СМ2, интегрирайки актуализирана авионика и значително подобрените двигатели АЛ-41Ф-1С.

Сблъсъкът между F-18 и Су-30 се случи малко след като първият самолет пое нова ротация в мисията за патрулиране на въздушното пространство на Балтийско море, като десет F-18 пристигнаха във военновъздушната база Шяуляй в края на ноември, замествайки испанските Eurofighter, които преди това бяха на ротация в базата. Испанските варианти както на F-18, така и на Eurofighter отдавна се считат за остарели и са значително по-добри по отношение на по-голямата част от параметрите на производителност от Су-30SM, а още повече от изтребителя от пето поколение F-35A, който постепенно се разпространява в европейските военновъздушни сили. И двата изтребителя на испанска служба са ограничени от късия си обсег, остарялата авионика и носенето на радари, които са малки и изостават с десетилетия от най-съвременните технологии поради използването на механично сканирани антенни решетки.

Су-30СМ2 е един от четирите типа изтребители, произвеждани в момента за въоръжаване на руските въоръжени сили, наред с изтребителя Су-34М със сходна цена, изтребителя за превъзходство във въздуха Су-35С, който е с близо 60 процента по-скъп, и изтребителя от пето поколение Су-57, чиято цена е над два пъти по-висока. Су-30, Су-34 и Су-35 са производни на съветския изтребител за превъзходство във въздуха Су-27 и имат по-голям обсег на полета и носят много по-големи сензорни комплекти от всички западни типове изтребители. Двигателят АЛ-41Ф-1С, задвижващ СУ-30СМ2 и Су-35, има ниво на тяга и горивна ефективност, по-сравними с тези на ранните двигатели от пето поколение, като американския F119, задвижващ изтребителя F-22, и е първият двигател, въведен в експлоатация в света с възможности за триизмерно векториране на тягата. Според съобщенията, предимството на Су-30СМ в бойния потенциал „въздух-въздух“ пред F-18C/D и Eurofighter наскоро се е увеличило благодарение на интеграцията на ракети „въздух-въздух“ R-77M.

Докато руското Министерство на отбраната е силно инвестирано в програмата за изтребители от пето поколение Су-57, бъдещето на испанския изтребителски флот изглежда далеч по-несигурно. Проблемното състояние на съвместната френско-германо-испанска програма за стелт изтребители Future Combat Air System (FCAS) допълнително увеличи интереса в цяла Европа към закупуването на F-35, като през 2022 г. се съобщава, че Испания обмисля закупуването на 50 изтребителя F-35A, които да заменят 25 F-18 Hornet на испанските ВВС и 25 AV-8B+ Harrier II на испанския флот. През юни 2022 г. главният изпълнителен директор на френската аерокосмическа фирма Dassault Ерик Трапие разкри относно състоянието на програмата FCAS, че „Целта за 2040 г. вече е пропусната, защото вече се бавим, а дискусиите за следващата фаза със сигурност също ще бъдат дълги“, отбелязвайки, че самолетът е трябвало да влезе в експлоатация през 2050 г., като дотогава се очаква Съединените щати и Китай да са разполагали с изтребители от шесто поколение съответно от около 25 и 30 години. Въпреки че испанското министерство на отбраната по политически причини остава един от последните противникови страни в Европа срещу поръчката на F-35, вероятността за направена поръчка продължава да расте.