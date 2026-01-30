Франция отменя съпружеското задължение – какво се променя в брака

Още по темата: Доминик Пелико получи 20 години затвор по делото за масово изнасилване във Франция 19.12.2024 16:34

Феминистките организации от години искат премахването на брачното задължение

Франция, която се похвали, че е първата страна в света, която преди две години прие включването на правото на аборт в Конституцията, все още съдържа в своето законодателство толкова архаично понятие като „съпружеско задължение”: задължението да се поддържат сексуални отношения в рамките на двойката. Френската Асамблея гласува тази седмица да сложи край на тази двусмислена концепция, която много съдии са използвали като аргумент за разрешаване на разводи. Феминистките организации от години критикуват, че тя противоречи на принципа на съгласието, включен наскоро в Наказателния кодекс, и позволява разпространението на изнасилването в рамките на двойката, пише El Pais.

106-те депутати, присъстващи в залата, от всички политически цветове, гласуваха в сряда вечерта в подкрепа на законопроект, внесен от двама депутати, който изяснява, че съжителството не задължава съпрузите да поддържат сексуални отношения.

Френският Граждански кодекс предвижда четири задължения в брака: вярност, издръжка, подпомагане и съвместен живот или съжителство. Въпреки че понятието „брачно задължение“ не се споменава буквално, някои съдебни решения са тълкували това „съжителство“ като „споделяне на едно легло“. Това е позволило „брачното задължение да се разшири на практика в цялото общество”, както твърдят депутатката от партията на зелените Мари-Шарлот Гарин и центристът Пол Кристоф, които са отговорни за изготвянето на законопроекта.

Нормата сега изяснява, че това „съжителство” не предполага никакво сексуално задължение между съпрузите и не позволява да се получи развод на основание липса на секс.

През 2019 г. един мъж получи развод в съда, позовавайки се на „неизпълнението“ на съпругата си, тъй като те не са имали сексуални отношения от години. Тя обжалва решението, но френските съдии не й дадоха право и тя трябваше да се обърне към Европейския съд по правата на човека, който в историческо решение осъди Франция преди година за това, че е счела „неизпълнението на съпружеското задължение“ за основание за развод. ЕСПЧ счете, че този аргумент нарушава сексуалната свобода и поставя под въпрос концепцията за съгласие в брака.

„Чрез признаването на съпружеското задължение френското право е узаконило акта на поддържане на сексуални отношения под натиск, в този случай под заплахата от развод поради неизправност, допринасяйки за продължаването на „културата на изнасилването“, се посочва в решението на европейския съд.

Законопроектът беше подкрепен от всички партии, с изключение на крайната десница на Марин льо Пен, с която депутатите не искаха да се асоциират. Част от левицата, социалистите и La France Insoumise предложиха, този път без успех, да се премахне и понятието „вярност“ от брачните задължения, изброени в Гражданския кодекс.

Те аргументираха, че това задължение за вярност също може да бъде погрешно тълкувано, както досега се е правело с това за съжителство, и да се използва като аргумент в съда.

Феминистките организации от години искат премахването на брачното задължение, което подкопава съгласието в двойката. През октомври Франция промени Наказателния кодекс, за да включи понятието съгласие в определението за изнасилване. Той беше включен след медийния процес срещу изнасилвачите на Жизел Пелико, жената, която беше насилвана от десетки мъже, докато беше в безсъзнание, дрогирана от съпруга си.