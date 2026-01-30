Защо Сърбия е изключена от цикъла на проекти за 171 милиона евро на ЕК

Пакетът за финансиране засилва ангажимента на Европейския съюз

Във вторник Европейската комисия (ЕК) обяви 171 милиона евро подкрепа за стимулиране на развитието на инфраструктурата и растежа на частния сектор в Западните Балкани. Средствата са предназначени за четири държави: Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Северна Македония. Говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие обясни пред N1 защо Сърбия не е сред тях.

„За Сърбия не бяха одобрени проекти по Механизма за растеж и реформи (RGF), тъй като по времето, когато беше започнат процесът на одобрение на Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF), не бяха налични средства по RGF. Сега, след като Сърбия получи допълнително финансиране по RGF от плащането на първия транш, проектите, представени от Сърбия и одобрени положително от Комисията, ще могат да бъдат представени за одобрение от Управителния съвет на WBIF“, обясни Мерсие пред N1.

Той припомни, че на предишното заседание на оперативния съвет на WBIF през април 2025 г. бяха одобрени два проекта в сектора на чистата енергия на Сърбия на обща стойност 41 милиона евро - водноелектрическата централа Потпеч и слънчевата термоелектрическата централа Нови Сад - и отбеляза, че източникът на тези средства е предварително финансиране от RGF.

Във вторник Европейската комисия обяви 171 милиона евро в подкрепа за стимулиране на развитието на инфраструктурата и растежа на частния сектор в Западните Балкани. Комисията заяви, че пакетът за финансиране засилва ангажимента на Европейския съюз (ЕС) за устойчив растеж и регионална свързаност в Западните Балкани.

Новият пакет за подкрепа включва пакет от инвестиционни приноси от различни източници на финансиране от ЕС: вноски от Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA III) за проект в Босна и Херцеговина, вноски от двустранните донори на Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF) за проект в Черна гора и вноски от Механизма за реформи и растеж (RGF) за проекти в Албания, Черна гора и Северна Македония.