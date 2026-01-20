Вучич: Създава се нов световен ред, Сърбия ще запази своя суверенитет и независимост

Още по темата: Вучич: Сърбия ще трябва да се бори 01.01.2026 20:31

Европа не е готова да защитава Гренландия

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че в света се създава напълно нов ред, който няма нищо общо със стария, в който суверенитетът на малките държави ще бъде отричан, и подчерта, че Сърбия ще запази своята независимост и суверенитет, съобщава Таню.

„Вземете изявлението на Александър Дугин от вчера, вижте какво се случва в кавказките страни, какво ще чуете от Алиев и други за това изявление днес. Те ще отрекат суверенитета на всички по-малки държави или ще принадлежите към един, втори или трети голям блок, ние искаме да запазим суверенитета и независимостта си. Много неприятности и проблеми, но ще се справим и ще запазим страната“, каза Вучич пред репортери в Давос след официалното откриване на Световния икономически форум.

Вучич заяви още, че заключението му е, че Европа не е готова да защитава Гренландия с военни средства.

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че вярва, че скоро ще получи покана за голямо официално посещение в Китайската народна република, двустранно посещение, което, както той посочи, е много важно за Сърбия.