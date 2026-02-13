Кризата с жилищата в Атина и Солун се изостря

Само 2,6% от съществуващия жилищен фонд на страната е построен през последните 15 г.

Жилищната криза, с недостига на предлагане на пазара, продължава с неотслабваща сила, особено в големите градски центрове на Голяма Атина и Солун, където се наблюдават най-големите проблеми, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Според проучване на Alpha Bank, основните причини, които ограничават предлагането на жилища, са високият процент на незаети имоти, напредналата възраст на съществуващия жилищен фонд, което води до необходимост от отпускане на значителни средства за неговото обновяване с цел продажба или отдаване под наем, както и намалената инвестиционна активност за нови жилища.

Само 2,6% от съществуващия жилищен фонд на страната е построен през последните 15 години (от началото на икономическата криза), което се дължи на рязкото намаляване на строителната активност през този период. Следователно средната възраст на къщите е доста над 30 години, като голям брой стари къщи се нуждаят от обновяване.

Въз основа на преброяването на сградите от 2021 г., 35% от къщите в страната са незаети, процент, който е третият най-висок в ЕС. От тези 35%, 12% са напълно празни къщи, а останалите 22,5% са ваканционни или вторични къщи.

Въпреки че в сравнение с преброяването от 2011 г. ваканционните къщи са се увеличили с почти 10%, а празните къщи са намалели с 11,6%, броят им остава висок и днес това е по-очевидно. Броят на свободните жилища в страната като цяло се оценява на 794 000, като една трета от тях, или приблизително 262 000 жилища, се намират в Голяма Атина. Това е процент, който засяга 11,8% от съществуващия жилищен фонд на столицата, който се оценява на приблизително 2,2 милиона жилища.

Около 11% от анкетираните (обща извадка) се обявяват за собственици на незастроени или свободни жилища. Процентът на собствениците на свободни жилища е по-висок в останалата част на страната (14%) в сравнение с двата най-големи града, а именно Атина (7%) и Солун (11%). Сред тези собственици 42% посочват високата цена на реконструкцията или ремонта като причина да държат дома си незает. Допълнителни 21% споменават проблеми с наследяването и множеството собственици.