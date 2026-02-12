Орбан: ЕС трябва да спре финансирането за Украйна

Европейският съюз трябва да спре да подкрепя конфликта в Украйна, да прекрати финансирането за Киев и да се съсредоточи върху намаляване на цените на енергоносителите. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред журналисти при пристигането си за неформалната среща на върха на ЕС в Белгия, посветена на конкурентоспособността на Европа, предават руски медии.

В отговор на въпрос с какъв призив ще се обърне към останалите европейски лидери, Орбан очерта три основни приоритета.

„Първо – спрете войната и работете за мир. Второ – не изпращайте парите си другаде, ако са ви необходими за вашата конкурентоспособност. Затова не насочвайте средства към Украйна. И трето – намалете, доколкото е възможно, цените на енергоносителите. Това е важно“, заяви унгарският министър-председател.

Очаква се по време на срещата лидерите на ЕС да обсъдят мерки за повишаване на икономическата конкурентоспособност на съюза.