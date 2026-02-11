Промяна на бойното поле: Русия и Украйна залагат на нови военни решения

Защита от типа „таралеж” е забелязана на руски танкове Т-72 и Т-90

Въпреки че дроновете са повлияли на войната между Русия и Украйна, гръбнакът на двете армии все още са бронираните им превозни средства, включително танкове, бойни машини на пехотата и самоходни гаубици. Бронираните превозни средства са от централно значение за атакуването или защитата на територия, докато дроновете играят поддържаща роля в тези операции. Междувременно ефективността на ударите с дронове е ограничила използването на бронирани превозни средства, което допринася за настоящата патова ситуация на бойното поле. В отговор на това и Русия, и Украйна модифицираха своите бронирани превозни средства, за да ги защитят от удари с дронове. Най-новите адаптации, известни като „таралеж“, използват голям брой изпъкнали жици, които се простират от превозното средство, за да пречат на FPV дроновете, когато се приближават. Този метод показа известен успех, което подтикна и двете страни да разработят нови тактики за дронове и специализирани боеприпаси, за да победят тези превозни средства.

Дизайнът на танка „таралеж“ е най-новото от поредица физически мерки, предназначени да защитят бронираните превозни средства от удари с дронове. В началото на конфликта и двете страни експериментираха с „копиени клетки“, които бяха прости метални рамки, монтирани върху покривите на куполите, за да пречат на оръжията за атака отгоре, подобни на RPG клетките, използвани по време на глобалната война срещу тероризма. След като ударите с дронове станаха по-прецизни и смъртоносни, руските сили разшириха тези клетки в това, което стана известно като танкове костенурки, в които превозните средства бяха почти изцяло обвити в метални рамки и ламарина. Тези превозни средства бяха изключително тежки и постигаха по-голяма оцеляемост за сметка на значително намалена маневреност, пише Forbes.

Танкът „таралеж” представлява следващата стъпка в тази еволюция. Вместо клетки или затворени корпуси, тези превозни средства са покрити с гъсти групи от метални шипове, тел или изтъркани стоманени кабели, които стърчат навън във всички посоки, наподобявайки шиповете на таралежа. В повечето наблюдавани случаи шиповете се простират на около 30 до 60 сантиметра от външната повърхност на превозното средство, като някои импровизирани версии се простират още по-далеч, за да увеличат разстоянието на безопасност. Някои версии включват и големи навеси, които осигуряват разстояние от боеприпасите, пуснати от бомбардировъчни дронове.

Този дизайн се е доказал като ефективен както срещу FPV дронове, така и срещу по-малки бомбардировъчни дронове. Когато FPV дрон се приближава, той вероятно ще удари първо шип, което ще доведе до преждевременно детониране, разпадане или загуба на контрол. Срещу бомбардировъчни дронове, пуснатите боеприпаси удрят навеса или шиповете, а не корпуса, детонират по-далеч от превозното средство и намаляват ефективността на по-малките боеприпаси.

Защита от типа „таралеж” е забелязана на руски танкове Т-72 и Т-90, опериращи в Донецк и Запорожие. Има и скорошни видеоклипове, публикувани в социалните медии, които показват руски наземни роботи, оборудвани със защита от типа „таралеж”. По-скоро украинските сили също са възприели защита от типа „таралеж“, като видеоклипове в социалните медии показват украинските сили да заваряват тази броня на своите танкове. Друг скорошен видеоклип показва украински M113 с тези защитни мерки, движещ се по магистрала.

Защитата от типа „таралеж“ е разработена предимно като противодействие на FPV дронове, дронове с оптично влакно и малки бомбардировачи, носещи относително леки боеприпаси. По-съществените боеприпаси, като системите Switchblade и Lancet, обаче обикновено запазват достатъчна маса, скорост и мощност на бойната глава, за да проникнат през шиповете и да детонират ефективно. По същия начин по-големите импровизирани боеприпаси, включително противотанкови мини, пускани от по-тежки бомбардировъчни дронове, също са доказали способността си да преодоляват защитата „таралеж“ чрез чиста експлозивна сила.

В резултат на това и двете страни се адаптираха, като повишиха координацията между различните типове дронове. Обща тактика сега включва първоначален удар с FPV дрон, предназначен да повреди, дестабилизира или частично разчисти защитата тип „таралеж“, последван от последващи атаки с дронове, носещи по-тежки боеприпаси. Тази последователност подобрява вероятността за успешно унищожаване, като се използват ограниченията на дизайна „таралеж“, който е най-ефективен срещу единични, леки атаки, а не срещу многослойни или повтарящи се удари.

Дизайнът на таралежа е бил замислен като значително по-лека алтернатива на костенурката, позволяваща на бронираните превозни средства да запазят маневреността си, като същевременно получат защита срещу дронове. Въпреки че е по-лек от напълно затворените дизайни, той все пак налага значително увеличение на теглото. Тази добавена маса намалява скоростта и маневреността и създава проблеми с поддръжката, тъй като компонентите на задвижващия механизъм са принудени да носят товари, надхвърлящи първоначалните им проектни ограничения. Един руски оператор на танк, модифициран по дизайна „таралеж“, съобщи, че е успял да измине само около 10 километра, преди задвижващият механизъм да се повреди поради прекомерното тегло.

Допълнителното тегло и по-обемистата геометрия въвеждат нови уязвимости, които могат да бъдат експлоатирани, без да се разчита само на дронове. По-тежките танкове, оборудвани с „таралеж“, срещат по-големи затруднения при операции по преминаване на мостове и е по-малко вероятно да успеят да преминат реки. Допълнителната маса също намалява способността им да излизат от противотанкови ровове, което прави традиционните препятствия по-ефективни. Мобилността извън пътя също може да се влоши, особено на мека почва, където разпределението на теглото вече е ограничаващ фактор. Русия е признала тези проблеми с теглото и е разработила нов дизайн на „танк-глухарче”, при който стоманените шипове са заменени с фибростъкло, за да се намали теглото, като същевременно се запази голяма част от предимствата на дизайна „еж”.