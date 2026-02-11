Оръжейният износ на Русия: Засилен интерес към Су-35 и Су-57

Русия започна неочаквани доставки на Су-35 за Алжир

Изпълнителният директор на руския конгломерат за износ на оръжие „Рособоронекспорт“ Александър Михеев заяви, че изтребителите Су-57 и Су-35 продължават да предизвикват значителен интерес сред потенциалните клиенти. Това изявление съвпадна с публикуването на първите кадри, показващи Су-57 на въоръжение с чуждестранен оператор, а именно алжирските военновъздушни сили, след като през ноември 2024 г. беше потвърдено, че новият самолет от пето поколение е въведен в експлоатация. Михеев отбеляза:

„Нашите партньори се интересуват от най-новите високотехнологични модели, които отговарят на най-новите тенденции на световния пазар. Естествено, най-голям интерес се генерира от продукти, тествани в бойни условия. Лидерите в своите сегменти включват изтребителите Су-57Е и Су-35, които са натрупали боен опит, бойният разузнавателен и атакуващ хеликоптер Ка-52Е, танкът Т-90МС, РСЗО „Сарма“ и „Торнадо“, тежките огнехвъргачни системи ТОС-1А и ТОС-2 „Тосочка“, бронираните машини „Тигър“ и „Тайфун“ и С-400.“

Михеев добави, че системите за противовъздушна отбрана „Викинг“, „Тор“, „Панцир“, „Верба“ и „Игла-С“ също са предизвикали значителен интерес от потенциални клиенти, пише Military Watch Magazine.

Износът на изтребители Су-35 е признат за това, че е позволил на руския отбранителен сектор да обърне тенденцията, започнала през 2022 г., към годишен спад на износа, като през тази година са потвърдени три нови чуждестранни клиенти за самолета. През февруари 2025 г. Русия започна неочаквани доставки на Су-35 за Алжир, който се смята, че е закупил 18 от изтребители по сделка на стойност приблизително 1,5 милиарда долара. Изтекли документи на руското правителство впоследствие показаха, че са поръчани 48 изтребителя Су-35 за оборудване на иранските военновъздушни сили и още шест за етиопските военновъздушни сили. Това отбеляза голям пробив за програмата и доведе общия износ до 96 изтребителя, в сравнение с едва 24 преди началото на годината.

Бъдещето на програмата Су-35 отвъд продажбите на четиримата съществуващи клиенти остава несигурно и макар възможностите на самолета да продължават да се подобряват, потенциалните клиенти постоянно са заплашвани със западни икономически санкции и други форми на натиск. Както Индонезия, така и Египет отмениха плановете си за закупуване на Су-35 поради подобни заплахи, въпреки че и двете страни вече бяха подписали договори за това. Както Етиопия, така и Иран се считат за вероятни потенциални клиенти за още Су-35, въпреки че се очаква Алжир да съсредоточи финансирането върху закупуването на Су-57 и върху потенциалната модернизация на флота си от Су-30МКА. Потенциален голям пробив за руската изтребителна авиационна индустрия може да дойде от сделка за износ на Су-57 за Индия, като наскоро беше потвърдено, че разговорите за лицензионно производство на поне 140 самолета са достигнали напреднал технически етап. Според съобщенията, индийското министерство на отбраната обмисля съвместно разработване на силно персонализиран вариант, който да отговаря на неговите изисквания.

В реч на изложението Innoprom в Саудитска Арабия руският министър на промишлеността и търговията Антон Алиханов наскоро обяви, че в региона на Близкия изток вече са подписани договори за износ на Су-57, което подхранва спекулациите, че Иран може да е въпросният клиент. Докато заплахите от западни санкции и други форми на натиск се оказаха способни значително да ограничат пазарния дял на руските изтребители, все повече държави успяват да „защитят“ икономиките си от санкции, като Индонезия е водещ пример, което потенциално би могло да разшири кръга от потенциални клиенти. Су-57 е привлякъл интерес от значителен брой потенциални клиенти, като Виетнам, Казахстан и Северна Корея се считат за сред най-вероятните купувачи. Вносът от Русия на севернокорейско въоръжение на стойност десетки милиарди долари подхрани спекулациите, че изтребителите може да бъдат предложени за покриване на разходите за част от този внос, като същевременно се укрепва противовъздушната отбрана на ключов стратегически партньор.