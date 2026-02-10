Павел Дуров: "Телеграм" ще защити личните данни на потребителите си в Русия

Още по темата: Русия забранява "Телеграм" 10.02.2026 17:43

Създателят на "Телеграм" Павел Дуров заяви, че приложението за съобщения остава ангажирано със защитата на свободата на словото и личните данни на потребителите, "независимо от натиска", предаде Ройтерс.

Дуров каза това, след като руската медия РБК съобщи, че регулаторният орган за комуникациите "Роскомнадзор" планира да ограничи достъпа до "Teлеграм", защото приложението не е отстранило предишни нарушения.

Дуров обвини властите в Русия за ограничаване на достъпа до "Телеграм" в опит да накара руснаците на използват подкрепяно от държавата конкурентно приложение на име MAX, което според критиците може да се използва за наблюдение - обвинения, които руските държавни медии отхвърлиха като неверни.

"Ограничаването на гражданските свободи никога не е правилен отговор. "Телеграм" ще брани свободата на словото и защитата на личните данни, независимо от натиска", написа Дуров в официалния си акаунт в "Телеграм".