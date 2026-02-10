Руският военноморски флот няма планове да експлоатира самолетоносач в близко бъдеще, тъй като сега изглежда, че „ Адмирал Кузнецов“ ще се отправи към купчината за скрап, а не обратно в морето. Вместо това, Кремъл може да се съсредоточи върху това как да се бори с американските самолетоносачи, с далеч по-малки надводни бойни кораби, които биха могли да бъдат разположени като „морски терминатори“, за да преследват плоскоповърхностните кораби, пише The National Interest.

Точно както самолетоносачът се оказа смъртоносен за единствения страховит боен кораб, руски представител твърди, че фрегатите му от проект 22350 , клас „Адмирал Горшков“, биха могли да бъдат точно платформата за изпращане на ядрените суперносачи на ВМС на САЩ на дъното на морето.

„Фрегатите по проект 22350 са носители на високоточни ракетни оръжия – не само „Калибър“ (крилати), но и „Циркон“ (хиперзвукови) ракети. Фрегатата е морски терминатор, универсален войник, който може да преследва вражески ядрени подводници от безопасно разстояние“, заяви Александър Степанов от Института по право и национална сигурност към Руската президентска академия за национално стопанство и държавна администрация пред руската държавна медийна агенция през август 2025 г.

Фрегатата проект 22350 има следното въоръжение: Едно 130-милиметрово корабно оръдие; клетки за ракети „Калибър“, „Оникс“, „Циркон“, „Ответ“, 9M96/9M100 (в зависимост от варианта); две ракетни системи „Палаш“ за бойно разпределение; две торпедни тръби; две картечници на пиедестал; един хеликоптер Ка-27.

Екипажът се състои от 210 души.

Обозначени като фрегати, бойните кораби по проект 22350 водоизместимост от 5400 тона при пълен товар могат да достигнат скорост от 29,5 възела. Военните кораби превозват екипаж от 210 моряци, но имат автономност на плаване от само 30 дни, недостатък, който беше подчертан миналата година, когато танкер ескортира фрегатата „Адмирал Головко“ по време на нейното околосветско пътешествие.

Въпреки това, малките военни кораби биха служили добре в капацитета за предотвратяване на достъп/ограничаване на зоната (A2/AD), като ТАСС допълнително обясни, че фрегатите са проектирани като „модулна платформа за изстрелване“, оборудвана за откриване и унищожаване на „приоритетни цели в крайбрежната зона и елементи от ударна група самолетоносачи“.

Руският флот има големи планове за „Адмирал Амелко“

Най-новият „морски терминатор“, фрегатата „Адмирал Амелко“ , беше спуснат на вода през август 2025 г. в корабостроителницата „Северная“ в Санкт Петербург и беше оборудван с платформата за противолодочна борба (ПЛО) „Ответ“. Наречена на името на съветския адмирал Николай Амелко, тя се твърди, че е „способна да унищожава вражески ядрени подводници, ако бъдат открити извън оперативния обхват на бордовите им системи“. Тя използва балистична ракета 91РЕ2, която може да достави „324-милиметрово торпедо МПТ-1УМ на разстояние до 40 км“.

Тази най-нова фрегата е и сред първите, които получават двойно повече клетки 3S14 VLS, което по същество превръща фрегатите в плаващи ракетни камиони. Други въоръжения включват чифт системи за близко оръжие „Палаш“ (CIWS), всяка с 6-цевни 30-милиметрови ротационни оръдия ГШ-6-30 „Грязев-Шипунов“; и 2 x 4 330-милиметрови торпедни тръби за противоторпедните/противолодъчни торпеда „Пакет-НК“. Тя може да носи и палубен хеликоптер Ка-27, който може да извършва допълнителни противолодъчни операции.

„Виждаме, че тези системи се поставят на бойно дежурство, за да гарантират сигурността на нашите води. В координация с военноморските сили на нашите ключови съюзници, те ще осигурят постоянни морски патрули и ще защитят морската навигация, включително търговските и икономическите пътища, които колективният Запад се опитва да блокира“, добави Степанов.

„Адмирал Амелко“ е петата от планираните 10 фрегати по проект 22350, единствените океански военни кораби, произведени в Русия след разпадането на Съветския съюз, и в крайна сметка ще служи в Тихия океан, като плановете са да влезе в експлоатация през 2026 г. Още три са в процес на изграждане, а последните две са поръчани.

