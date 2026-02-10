В реч на изложението Innoprom в Саудитска Арабия, руският министър на промишлеността и търговията Антон Алиханов обяви, че в региона на Близкия Изток вече са подписани договори за износ на новия изтребител от пето поколение Су-57, пише военното издание Military Watch.

„Има значителен интерес и някои договори са подписани, въпреки че не мога да разкрия подробности“, заяви Алиханов. „Наскоро представихме Су-57Е, който е сред най-добрите самолети в света - вероятно най-добрият в момента. Той е и изпитан в бойни действия“, поясни той. Изявлението му предизвика значителни спекулации относно това коя държава може да е направила поръчки, като Сирия и Ирак, които по време на Студената война бяха основните регионални клиенти за руски въоръжения, и двете страни видяха как правителствата им са свалени от водени от Запада военни интервенции, докато Йемен, който беше по-малък клиент, е дълбоко дестабилизиран от 2011 г. насам.

Изявлението на Алиханов съвпада почти напълно с публикуването на първите кадри, показващи изтребители Су-57, действащи в алжирските военновъздушни сили, след като през ноември беше потвърдено, че са доставени и въведени в експлоатация. Въпреки това Алжир остава единствената голяма арабска държава извън западната сфера на влияние, която е останала стабилна, като други, като Либия и Судан, са дълбоко дестабилизирани , тъй като държавите от Западния блок разширяват военните и политическите си интервенции в Северна Африка. Въпреки че Русия се е стремила да продава изтребители на съюзени със Запада държави, като Обединените арабски емирства, в миналото, западният политически натиск е гарантирал, че няма възможности за навлизане на големи пазари. Докато Египет се очертава като относително неутрална държава в арабския Близък фФ през 2013 г., след военното сваляне на съюзено със Запада ислямистко правителство в страната през същата година, страната постоянно е възпирана от закупуване на висококачествени руски изтребители, като заплахите от американски санкции карат Кайро да отмени плановете за закупуване на Су-35.

Водеща възможност за износа на Су-57 за Близкия Изток е, че изтребителите може да са били поръчани за оборудване на иранските военновъздушни сили. Изтекли документи на руско правителство в края на 2025 г. показват, че Русия, наред с доставката на приблизително 18 Су-35 на Алжир в началото на годината, е планирала да достави 48 изтребителя Су-35 за превъоръжаване на иранските военновъздушни сили и още шест Су-35 на Етиопия . На Иран му липсват изтребители от периода след Студената война, но разполага с близо 300 остарели изтребителя, предимно F-4E и F-5E/F от времето на войната във Виетнам, които са почти три поколения назад от най-съвременните технологии. По този начин, войските имат значителен капацитет да абсорбират Су-57 наред със Су-35.

Тъй като Су-35 може да бъде доставен значително по-бързо, е много възможно двата самолета да са предназначени да служат в допълващи се роли. Въпреки че Су-57 първоначално може да е бил предпочитан, неотложността на заплахите за сигурността, пред които е изправена страната, прави впечатлението, че е благоприятно първо да се укрепи отбраната със Су-35, който е и по-лесен за усвояване от ВВС поради по-ниската му сложност.

Всяка голяма продажба на Су-57 би променила значително баланса на силите във въздуха в Близкия Изток, като Израел е единственият оператор на изтребители от пето поколение в региона, докато Алжир е единственият оператор в Африка. Израелските изтребители F-35I са забележително далеч от напълно способни на бой с висока интензивност поради липсата на софтуер Block 4 и ще останат такива до началото на 30-те години на 20-ти век, както се вижда от ограничението им до събиране на разузнавателна информация по време на атаките срещу Иран през юни 2025 г. Пълноценно действащ флот от Су-57, управляван от Иран или друга държава от Близкия изток, би могъл потенциално да осигури на ескадрилите от най-добри изтребители превъзходство във въздуха. Су-57 има предимството пред другите изтребители от своето поколение да се подложи на много по-големи бойни изпитания с висока интензивност, включително потискане на противовъздушната отбрана , бой въздух-въздух и операции в силно защитено вражеско въздушно пространство в украинския театър на военните действия.

В края на януари беше потвърдено, че руско-индийските преговори относно сделка за лицензионно производство на Су-57 са достигнали напреднал технически етап, което накара множество индийски източници да коментират значителната възможност самолетът да оборудва ескадрили на първа линия и да бъде силно персонализиран, за да отговаря на местните изисквания. Очаква се Индия да бъде най-големият чуждестранен клиент за самолета, но се очаква Виетнам и Северна Корея също да направят поръчки. Очаква се Иран до голяма степен да плаща за покупките на изтребители с износ на собствено военно оборудване за Русия, предимно безпилотни летателни апарати, но много по-големият мащаб на севернокорейския износ за Русия би могъл потенциално да покрие разходите за превъоръжаване на множество изтребителни ескадрили с новите самолети от пето поколение, ако Русия е готова или да игнорира оръжейното ембарго на ООН, или да обмисли евентуални „вратички“ в законодателството.