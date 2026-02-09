Су-57 е проектиран да изпълнява широк спектър от бойни задачи

Обединената самолетостроителна корпорация (част от държавната корпорация „Ростех“) произведе и достави на руското Министерство на отбраната голяма партида самолети Су-57 в нова техническа конфигурация. Самолетите получиха обновени бордови системи и оръжейни системи, съобщиха от пресслужбата на "Ростех''.

Самолетите от пето поколение са приети от техническия персонал и са преминали пълен цикъл на заводски изпитания.

„Нашите самолетни заводи изпълняват своите задачи да доставят техника на войските ефективно и навреме. Ние не просто произвеждаме самолети; ние непрекъснато ги разработваме въз основа на нуждите на клиентите и реалните бойни условия. Су-57 е страхотно оръжие, което е доказало своята ефективност на фронтовата линия. То е унищожило множество цели. Тази система от пето поколение може да се използва дори срещу най-модерните вражески системи за противовъздушна отбрана. Днес ние доставихме на войските самолети, които станаха още по-мощни и опасни“, отбеляза генералният директор на държавната корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов.

Многоцелевият фронтов авиационен комплекс Су-57 е проектиран да изпълнява широк спектър от бойни задачи. Той е способен да поразява въздушни, наземни и морски цели. Самолетът може да се използва денонощно, включително при неблагоприятни метеорологични условия и сложна среда за радиосмущения.

„За да изпълнят целите, поставени от руското Министерство на отбраната за доставка на силно търсени оръжия и военна техника на войските, екипажите на Въздушно-космическите сили приеха самолета Су-57 в новата му техническа конфигурация. Благодаря на представителите на завода и на всички служители на Обединената авиостроителна корпорация „Ростех“, които участваха в създаването, сглобяването и подготовката на самолета, за техния професионализъм. Самолетът вече се е доказал в специална военна операция. Новата техническа конфигурация ще улесни разширяването на мисиите, за които се използва този тип самолет. Разширените възможности на въоръжението на самолета позволяват използването на нови видове оръжия „въздух-въздух“, отбеляза пилот на Су-57 от руските Въздушно-космически сили.

„Системата Су-57 от пето поколение е най-добрата в своя клас, но ние не почиваме на лаврите си. Изтребителят е претърпял значителна еволюция и продължава да се усъвършенства, разширявайки възможностите на своите оръжия и системи. Това ни позволява да решаваме критични задачи, демонстрирайки ефективност и отлична маневреност и бойни възможности“, каза Вадим Бадеха.