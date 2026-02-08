Заподозрян за покушението срещу генерала от руското военно разузнаване е задържан в Дубай

Още по темата: Опит за убийство на генерал-лейтенант от руското МО в Москва 06.02.2026 10:49

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи тази сутрин, че предполагаемият съучастник и непосредствен извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев в Москва е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия, предадоха световните медии.

Друг предполагаем съучастник е заминал за Украйна, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ.

„Федералната служба за сигурност, съвместно с Министерството на вътрешните работи на Русия, в резултат на оперативно-следствени мерки в рамките на наказателното дело, образувано от Следствения комитет за опит за убийство на първия заместник-началник на Главната дирекция на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал -лейтенант Владимир Алексеев, са идентифицирали съучастници в престъплението - руските граждани Виктор Васин (роден през 1959 г.), който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, родена през 1971 г., която е заминала за Украйна“, информира Федералната служба за сигурност, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

Според ФСС, с помощта на партньори от ОАЕ в Дубай, руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., е бил задържан и предаден на руската страна. Той е пряк извършител на престъплението, уточнява руската Федерална служба за сигурност, която отбелязва, че търсенето на организаторите на престъплението продължава.

Опитът за убийство на Алексеев бе извършен на 6 февруари в жилищен блок на Волоколамско шосе в северозападната част на Москва. Неизвестен нападател го простреля с няколко куршума и той бе ранен и хоспитализиран. Следственият комитет на Русия образува наказателно дело по подозрение в опит за убийство и незаконна търговия с огнестрелно оръжие.

ФСС разпространи и видеозапис от пристигането от Дубай на Любомир Корба - предполагаемият извършител на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Той бе докаран в Москва със самолет "Ембраер Легаси 650", който кацна на летище Внуково. Мъж с маска бе изведен от самолета и веднага качен в микробус.

Федералната служба за сигурност на Русия разпространи също така и кадри от камери за видеонаблюдение, заснели действията на извършителите по време на опита за покушение срещу Алексеев. Записите показват как извършителят влиза в жилищен блок, след което го напуска, хвърля пистолет със заглушител в снежна преспа и изхвърля чанта. След това той си тръгва с обществения транспорт. По-късно камерите го заснемат на летището.