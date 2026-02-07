„Рособоронекспорт“: Су-57Е, Су-35 и „Ланцет-Е“ разпалват интереса на чуждите купувачи

Изтребителите Су-57Е и Су-35, хеликоптерът Ка-52Е, танкът Т-90МС, „Ланцет-Е“ и безпилотните летателни апарати, всички от които са натрупали боен опит, предизвикват най-голям интерес сред чуждестранните партньори. Това заяви пред руска агенция генералният директор на „Рособоронекспорт“ Александър Михеев преди Световното изложение за отбрана, което ще се проведе в Рияд от 8 до 12 февруари.

„Нашите партньори се интересуват от най-новите високотехнологични модели, които отговарят на най-новите тенденции на световния пазар. Естествено, най-голям интерес представляват доказаните в бойни действия продукти. Лидерите в своите сегменти включват изтребители Су-57Е и Су-35, участвали в бойни действия, бойно-разузнавателния и ударен хеликоптер Ка-52Е, танка Т-90МС, РСЗО „Сарма“ и „Торнадо“, тежките огнехвъргачни системи ТОС-1А и ТОС-2 „Тосочка“, бронираните машини „Тигър“ и „Тайфун“, зенитно-ракетната система С-400 „Триумф“, семейството зенитно-ракетни системи „Викинг“ и „Тор“, „Панцир“ и ПЗРК „Верба“ и „Игла-С“, каза той.

Михеев добави, че „баржиращите боеприпаси Lancet-E и Kub, разузнавателните безпилотни летателни апарати Orlan-10E и Orlan-30, както и Skat 350M и Supercam S350, които бяха представени на Световното изложение за отбрана, са постигнали и скоро ще запазят водещи позиции в своите пазарни сегменти благодарение на демонстрираната висока ефективност на бойното поле“. Освен това, системите за борба с безпилотни летателни апарати са с голямо търсене.