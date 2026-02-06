Още по темата: Опит за убийство на генерал-лейтенант от руското МО в Москва 06.02.2026 10:49

Терористичният акт срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев е потвърдил стремежа на режима на украинския президент Володимир Зеленски да саботира преговорния процес. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция, предават руски медии.

По думите му нападението е поредното доказателство, че властите в Киев продължават линия на провокации, насочени към дестабилизиране на преговорите. Лавров допълни, че украинското ръководство е готово да предприеме всякакви действия, за да убеди западните си съюзници да не изостават от САЩ в усилията си да отклонят процеса от постигане на „справедливо уреждане“.

Руският външен министър не направи прогноза как покушението може да се отрази на бъдещите преговори. „Това не е моя функция. Това ще бъде решено от ръководството на нашата страна“, подчерта той.