„Газпром“ бие тревога: Европа остава без газови резерви

Настоящата ценова ситуация затруднява Европа да складира газ. „Газпром“ е в неизгодно положение.

„Газпром“ определи изпомпването на газ в европейските хранилища като нерентабилно.

Според руската компания, от средата на януари цените в газовия хъб TTF в Холандия за доставка „следващото лято“ са на или над нивото на цените за зимни доставки.

„Тази ситуация прави лятното нагнетяване на газ в подземни газохранилища нерентабилно, което допълнително усложнява задачата на Европа да създаде необходимите резерви преди следващия отоплителен сезон“, обясниха от „Газпром“.

Според Gas Infrastructure Europe (GIE), запасите от газ в подземните хранилища (PGB) в цяла Европа са паднали под 40 процента. На 2 февруари добивът на газ е възлязъл на приблизително 742 милиона кубически метра, което е третият най-висок обем за последния месец на зимата.

Според Владимир Демидов , анализатор на пазара на ресурси и енергия и ръководител на лабораторията „Енергия на бъдещето“ в Московското училище по мениджмънт „Сколково“, хранилищата са запълнени приблизително на 39 процента, докато средната запълненост през последните пет години е била приблизително 56 процента.