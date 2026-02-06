Кадиров: 20 чеченци се завърнаха у дома след размяна на затворници с Украйна

Още по темата: Русия и Украйна извършиха размяна на стотици военнопленници 05.02.2026 15:36

Според Кадиров, руското Министерство на отбраната е върнало общо 157 руски войници

Двадесет чеченци са се завърнали у дома след първия обмен на затворници с Украйна през 2026 г., съобщи областният губернатор Рамзан Кадиров в Telegram.

„В четвъртък се състоя първият обмен на пленници за годината. В резултат на това последно събитие руското Министерство на отбраната върна у дома 157 руски войници, 20 от които бяха родом от Чеченската република“, написа Кадиров.

Той добави, че е обсъдил размяната на пленници с президента на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

„Благодарни сме му за участието му в решаването на важни въпроси. Усилията за връщане на пленените военнослужещи са непрекъснати и систематични. Регионалният оперативен щаб за специалните военни операции извършва значителна работа в тази област. Освен това, в съответствие с моите указания, депутатът от Държавната дума Шамсаил Саралиев работи активно по връщането на нашите войници“, каза още Кадиров.