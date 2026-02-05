Русия и Украйна извършиха размяна на стотици военнопленници

Още по темата: Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 военнопленници 05.02.2026 15:13

Русия и Украйна проведоха поредна размяна на военнопленници, този път по формула "157 за 157", съобщиха двете страни.

"Поздравявам всички семейства, които скоро ще посрещнат своите близки у дома. Това е много добре. 157 украински войници ще се завърнат у дома. Помолих да повдигнем този въпрос отново", каза украинският президент Володимир Зеленски. Той е разговарял с украинския преговарящ екип и е дал инструкции да се опита договаряне на нова размяна на пленници.

От руското Министерство на отбраната информираха, че 157 руски военнослужещи са върнати, а в замяна са прехвърлени 157 военнопленници от украинските въоръжени сили.

В съобщението се отбелязва, че трима граждани на Курска област, които са били задържани от Украйна, също са били върнати и ще бъдат откарани у дома.

„Руски военнослужещи в момента се намират в Република Беларус, където получават необходимата психологическа и медицинска помощ“, заяви руското МО.

„Всички ще бъдат транспортирани до Руската федерация за лечение и рехабилитация в заведения на министерството на отбраната“, съобщиха от ведомството.

Министерството на отбраната на РФ информира още, че Обединените арабски емирства и Съединените щати са оказали посредничество за връщането на руски военнослужещи от украински плен.

По-рано в четвъртък специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви в социалната медийна платформа X: „Днес делегациите на САЩ, Украйна и Русия се споразумяха да разменят 314 затворници – първият от пет месеца. Това беше постигнато чрез подробни и продуктивни преговори.“