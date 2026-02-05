Военно напрежение в региона: САЩ разполагат ATACMS край бреговете на Китай

Още по темата: Арсеналът от ATACMS се разраства в Тайван 07.08.2025 13:33

Вашингтон предприе стъпки за укрепване на арсенала от балистични ракети ATACMS

Доклади от множество източници в Тайпе показват, че армията на Република Китай планира да разположи ракетни артилерийски системи M142 HIMARS, оборудвани с балистични ракети ATACMS, на островите Пенгу и Донгин, разширявайки обхвата им на удар по-дълбоко в територията на континентален Китай. Командването на армията заяви, че това ще засили ефективността на нейната „верига за убийства“. Според местни медии, решението на Министерството на отбраната на Република Китай да увеличи доставките на системи HIMARS до общо 111 единици е взето специално с цел разполагането им на предните острови. Република Китай, базирана в Тайпе, остава в състояние на гражданска война с международно признатата Китайска народна република, базирана в Пекин, като и двете твърдят, че са единствените легитимни китайски правителства. Първата продължава да разчита изключително много на политически и военни доставки от Съединените щати.

Донгин, най-северният остров от архипелага Мацу в Източнокитайско море, се намира на по-малко от 10 километра от континенталния бряг на Китай. Той е една от най-близките територии, контролирани от Република Китай, до континентален Китай. Разполагането на балистични ракети на острова би представлявало безпрецедентна ескалация и би поставило ключови индустриални цели в голяма част от провинция Фудзиен в обсега на противника. Разполагането на ракети от въоръжените сили на Република Китай наскоро придоби по-голямо геополитическо значение поради получаването на нови правомощия от въоръжените сили на САЩ за координиране на арсеналите от балистични и крилати ракети на силите. Създаването на Съвместен център за координация на огневата мощ от Министерството на националната отбрана на Република Китай в края на януари доведе до постоянно разполагане на американски персонал в съоръжението в Тайпе, за да наблюдава планирането и потенциалното използване на местните ракетни сили, пише Military Watch Magazine.

Според местни анализатори, създаването на Съвместния център за координация на огневата мощ осигурява „съдействие и надзор от страна на САЩ“ при използване на ракетни арсенали и позволява на въоръжените сили на Република Китай да получават разузнавателна информация от Съвместната цифрова система за огнева мощ на САЩ. Най-важното е, че това позволява на американските сили да избират цели и да финализират плановете за атака съвместно с местните сили, което потенциално позволява стратегически цели като критична инфраструктура и изследователски центрове в технологични области, които западният свят се опитва да задуши чрез икономически санкции, да бъдат атакувани кинетично. Вашингтон предприе стъпки за укрепване на арсенала от балистични ракети ATACMS в Тайванския проток и през декември 2025 г. одобри продажба на оръжия на стойност 11,1 милиарда долара, която включваше прехвърлянето на още 420 ракети. Първата партида от 11 пускови установки беше доставена през ноември 2024 г., а първото подразделение, оборудвано с тях, беше сформирано в началото на юли 2025 г.

Съединените щати постигнаха значителен успех в унищожаването на стратегически и тактически цели в Русия, като доставиха ATACMS на украинската армия и осигуриха както персонална подкрепа на място, така и подкрепа за насочване и разузнаване, което поражда опасения, че може да има подобно намерение да се използват системите в Тайванския проток за причиняване на масово унищожение на континентален Китай. Примери за успехи, постигнати с помощта на ATACMS, включват унищожаването на пускови установки и радари от противовъздушните отбранителни системи С-400, унищожаването на други радарни системи, неутрализирането на руските балистични ракетни установки „Искандер-М“ и унищожаването на ценни бойни самолети на техните писти. Удари са предприети и срещу стратегически цели, включително такива, свързани с руската енергийна индустрия.

Изправена пред заплахата от атаки с балистични ракети, Китайската народноосвободителна армия е разработила това, което се счита за най-способната многопластова противоракетна мрежа в света, изградена около широк набор от усъвършенствани и допълващи се средства, разположени както на сушата, така и в морето. През септември 2025 г. беше потвърдено, че новата противобалистична ракетна система HQ-29 е влязла в експлоатация, която е единствената мобилна система в света, способна да сваля хиперзвукови балистични ракети с обсег, различни от руските С-500 и А-235. HQ-19 осигури втора високостепенна противоракетна способност под HQ-29, като цяло сравнима с тази на американската система THAAD, която е оптимална за прихващане на атаки със среден обсег.

ATACMS се оказа уязвима за сваляне от по-слабо способни системи за противовъздушна отбрана, разположени от Русия, въпреки много по-широката граница за атаки от Украйна, разпръскваща руската отбрана по начини, по които атаките на силите на Република Китай не могат. Силните страни на отбраната на континента и способността ѝ за прецизни удари за неутрализиране на пускови установки на земята са сред факторите, които се очаква да ограничат щетите, които могат да бъдат причинени от атаки с ATACMS.