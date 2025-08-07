Арсеналът от ATACMS се разраства в Тайван

84 американски установки за балистични ракети, готови да поразят ключови китайски инфраструктурни цели

Съединените щати произвеждат армейската тактическа ракетна система MGM-140 (ATACMS) за разполагане на остров Тайван, където тя ще служи в армията на Република Китай (RoCA), за да засили ударните си способности срещу континентален Китай, съобщава Military Watch Magazine.

Трансферът на балистични ракети с малък обсег ще позволи на RoCA да заплашва цели на континента, включително както критична инфраструктура, така и големи военни съоръжения, и бележи значителна ескалация на доставките на американско оръжие за службата. ATACMS може да бъде изстрелвана както от верижни пускови установки M270, така и от колесни машини M142, като RoCA е поръчала 84 пускови установки. Първата партида от 11 пускови установки беше доставена през ноември 2024 г., а първите единици M142 бяха сформирани в началото на юли 2025 г.

Системата ATACMS е била обстойно тествана в бойните действия във войната в Украйна и е постигнала забележителен успех, когато е използвана за удари както срещу ключова инфраструктура, така и срещу руски системи за противовъздушна отбрана. Огромните доставени количества означават, че въпреки че балистичните ракети се прихващат с висока честота, случайните им успехи могат да причинят щети за десетки милиони долари от един-единствен удар, което прави използването им изключително рентабилно.

Използването на ATACMS от Украйна е улеснено до голяма степен от подкрепата както от западни сателити, така и от персонал на място, което е от решаващо значение поради сложността му. Това се разпростира и върху поддръжката при въвеждане на координати за насочване преди изстрелване. Въпреки че доставките до Република Китай са широко сравнявани с паралелни усилия за оборудване на украинската армия с балистични ракети за удари срещу Русия, те предизвикаха по-големи противоречия поради статута на Република Китай, която не е призната за държава от Съединените щати, Организацията на обединените нации или по-голямата част от държавите членки на ООН. Републиката, базирана в Тайпе, твърди, че е единственото легитимно правителство на китайската нация, поставяйки я в състояние на гражданска война с правителството на Китайската народна република, базирано в Пекин.

Високото геополитическо напрежение между Пекин и Вашингтон е основен фактор, който кара последния да увеличи доставките на оръжие за въоръжените сили на Република Китай, въпреки статута му на ефективен недържавен участник. Очаква се системите да имат много по-малка полезност, отколкото в Украйна, поради значително по-големите възможности на континенталната част на страната за електронна война и противовъздушна отбрана в сравнение с Русия, както и поради много по-малкия брой доставяни системи и по-малкия размер на фронта, който континенталната част на Китайската народноосвободителна армия ще трябва да защитава от атаки, което е само малка част от размера на границата, която Русия трябва да защитава.