Руски и китайски подводници провеждат първия съвместен патрул

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия и руските военноморски сили за първи път проведоха съвместен патрул в Тихия океан, във време на все по-тясно сътрудничество в областта на отбраната между двамата съседи, пише военното издание Military Watch. Това следва първото по рода си разполагане на китайски подводници в Русия за съвместни учения в края на юли.

Тихоокеанският флот на Русия съобщи относно операцията: „Съвместният патрул започна в началото на август, след като руско-китайските учения „Морско взаимодействие 2025“ приключиха в Японско море.

Дизел-електрическата подводница „Волхов“ на Тихоокеанския флот и подводница на ВМС на Китайската народноосвободителна армия патрулираха по одобрен маршрут в Японско море и Източнокитайско море.“ Руската подводница, кораб клас „Кило“, е изминала над 2000 морски мили по време на плаването си.

Китай е разполагал военни кораби за съвместни операции с руския флот многократно, включително в Източна Европа и в Източното Средиземноморие. Възможна следваща стъпка след съвместните патрули с малък обсег, използващи дизелови електронни подводници, би било разполагането на много по-големи ядрени подводници с голям обсег за съвместни патрули или операции в Тихия океан.

Съвместните операции на китайските и руските авиационни части също ескалираха значително през последните години, като двете страни проведоха множество съвместни патрули с бомбардировачи от края на 2010-те години. Важен момент през юни 2024 г. беше разполагането на китайски бомбардировачи H-6 отвъд Тихия океан за операции край бреговете на Аляска, което изискваше от тях да кацнат и да се заредят с гориво на руска територия, преди да придружат руски бомбардировачи Ту-95МС, за да прелетят безпрецедентно близо до континенталната част на Съединените щати.

Китай също така значително увеличи участието си в учения с Беларус, единственият съюзник на Москва в Европа, а през юли 2024 г. разположи сухопътни сили в страната за ученията Eagle Assault 2024 близо до беларуско-полската граница. Тези учения послужиха за повишаване на оперативната съвместимост, като същевременно помогнаха на Русия и Беларус да поемат бързо нарастващия натиск върху отбраната си от членовете на НАТО.