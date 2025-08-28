Демилитаризираната зона между Украйна и Русия ще бъде охранявана от войски от неутрална държава

Според предварителния план на западните столици, следвоенният модел за сигурност в Украйна ще включва създаването на демилитаризирана зона, която ще бъде патрулирана от мироопазващи сили от неутрална страна, договорена между Киев и Москва, пише Newsweek.

В многобройни дискусии с европейски колеги, американски представители са подчертавали, че Съединените щати са готови да предоставят стратегически ресурси – от разузнаване и наблюдение до командване, контрол и противовъздушна отбрана.

Тази оферта е предназначена да подкрепи всяко разполагане на сили, водени от Европа, на украинска територия.

Великобритания, Франция и десет други държави се съгласяват да изпратят войски, ако бъде подписано мирно споразумение, плюс неутрална държава, която трябва да патрулира демилитаризираната зона.

Съединените щати обявиха готовността си да предоставят на Украйна разузнавателни ресурси и да наблюдават операциите като част от западния план за сигурност за следвоенния период.

Според Financial Times , позовавайки се на европейски и украински представители, Вашингтон е готов да участва и в създаването на европейски противовъздушен отбранителен щит.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп увери европейските лидери, че Америка ще участва в „координирането“ на гаранциите за сигурност, поискани от Киев, за да се предотвратят евентуални нови атаки от Русия след постигането на мирно споразумение.

Коалицията на желаещите, която включва Обединеното кралство и Франция, обеща да защити Украйна от по-нататъшна руска агресия, но европейските представители признават, че без подкрепата на САЩ техните сили не биха могли да действат ефективно на украинска територия.

Според предварителния план на западните столици, следвоенният модел за сигурност ще включва създаването на демилитаризирана зона, която ще бъде патрулирана от мироопазващи сили от неутрална страна, договорена между Киев и Москва.

Следвоенният модел на сигурност, разработен от САЩ и европейските страни

Създава се демилитаризирана зона, която ще бъде патрулирана от мироопазващи сили от неутрална държава, договорена между Киев и Москва.

По-нататък по границата, украинските войски – въоръжени и обучени от силите на НАТО – ще отговарят за сигурността.

По-дълбоко във вътрешността на страната ще бъдат разположени европейски сили за възпиране, докато американските войски ще осигуряват тилова подкрепа.

Европейската коалиция на желаещите вече се е съгласила да създаде централа.

Русия иска „частни“ разговори, за да не всеки знае какво обсъждат преговарящите екипи

Лидерите на преговарящите групи от Русия и Украйна продължават комуникацията си, но засега не са определени нови дати за следващия кръг от преговори, заяви в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Ръководителите на преговорните групи поддържат контакт, но не можем да посочим точен график за следващия кръг от преговори“, добави той.

Песков заяви, че въпросът за гаранциите за сигурност е от решаващо значение за справяне с украинския конфликт, въпреки че публичните дискусии по темата биха могли да навредят на цялостната ефективност.

„Разбира се, тази тема е една от най-значимите в усилията, насочени към намиране на решение. Тя постоянно фигурира в дневния ред на текущите консултации. Но ние не искаме да се ангажираме с публични дискусии по този въпрос сега. Смятаме, че това е контрапродуктивно за постигането на общи резултати“, подчерта говорителят на Путин.

На въпрос за евентуалното повишаване на нивото на преговарящите екипи между Русия и Украйна, говорителят заяви, че контактите на високо или по-високо ниво се нуждаят от щателна подготовка, за да доведат до резултати.

„Тази работа продължава и ние вярваме, че трябва да продължи. Защото всякакви по-нататъшни контакти на по-високо ниво, както многократно сме подчертавали, изискват подходяща подготовка, за да се окажат тези взаимодействия ползотворни“, каза той.