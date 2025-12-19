За първи път: Украински дронове атакуваха танкер на руския сенчест флот в Средиземно море (ВИДЕО)

Украйна за първи път атакува танкер, принадлежащ към т.нар. „сенчест флот“ на Русия, в Средиземно море.

Специалната операция на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) е проведена на повече от 2000 км от границите на страната. За нея съобщиха украински медии, позовавайки се на източници в службата, вместо пресцентъра на самата СБУ. Това е практика когато става въпрос за чувствителни операции, както беше и в случая с операция "Паяжина" миналата година.

Танкерът QENDIL (флаг Оман, IMO 9310525, MMSI 461000286) е бил атакуван с безпилотни летателни апарати от оперативното бойно подразделение „Алфа“. На видеокадри, заснети с инфрачервената камера, се вижда как по време на нощната атака дронове хвърлят боепирпаси върху палубата на кораба, последвани от няколко експлозии.

По време на спецоперацията руският кораб не е превозвал товар и атаката не е представлявала заплаха за екологичната обстановка в региона, съобщил източник на Укринформ.

„Руската федерация използва този танкер, за да заобиколи санкциите и да спечели пари, които отидоха за войната срещу Украйна. Следователно, от гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната, това е абсолютно легитимна цел за СБУ. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да се спре и ще го победи във всяка част на света, където и да се намира“, отбелязал той.

Според съобщението, корабът е претърпял критични повреди и вече не е годен за употреба.