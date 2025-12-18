Историческа сделка между САЩ и Тайван - Как ще реагира Пекин?

Вашингтон одобри продажбата на оръжия за над 11 млрд. долара

САЩ одобриха продажбата на оръжия за Тайван на стойност около 11,1 милиарда долара, целяща да укрепи отбранителната способност на острова. Това е най-големият пакет с оръжия, продаван от Вашингтон на Тайпе в историята, предадоха ДПА и Ройтерс.

Американската агенция за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността обяви в осем отделни изявления, че продажбите „ще подпомогнат сигурността на получателя, ще засилят политическата стабилност, военния баланс и икономическия прогрес в региона“.

Американската агенция подчерта, че продажбата „няма да промени кардинално военния баланс в региона“.

Очаква се сделката да предизвика недоволството на Пекин, който отхвърля всякакви официални контакти между САЩ и Тайван. Китай смята острова за част от територията на Китайската народна република, въпреки че Тайван има собствено управление от 1949 г.

През ноември Тайпе обяви допълнителен бюджет от 1,25 трилиона тайвански долара (около 40 млрд. щатски долара) за периода 2026–2033 г., който ще бъде използван за нови покупки на оръжие от САЩ и за подобряване на асиметричните отбранителни способности на острова.