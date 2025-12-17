Цената на най-старата шунка в света счупи всички рекорди

Този вид шунки могат да се отварят само на емблематични места

В Casa Batlló в Барселона се видяха сълзи, когато започна да се реже шунката от 2006 г. на Joselito, „най-добрата, която е отворена досега”, най-старата в света и също така най-скъпата. Цената ѝ на пазара, според марката иберийски продукти от Саламанка, надхвърля 60 000 евро и може да достигне 80 000 евро, съобщава El Mundo.

„Има само четири парчета“, разказва директорът на компанията Хосе Гомес. „ Има много потенциални купувачи и това винаги е повод за полемика. Избираме купувачите по приятелство и защото знаем, че ще се насладят на продукта“.

Por primera vez, un jamón con 20 años de curación y las Añadas Vintage 2008, 2013 y 2019 protagonizaron un evento exclusivo en Casa Batlló, Patrimonio de la Humanidad.#JamonJoselito #AñadasVintage #CasaBatlló pic.twitter.com/birQvrgf36 — Jamón Joselito (@JamonJoselito) December 17, 2025

Парчетата се разпродават по целия свят.

Каса Батльо, произведението на Гауди в сърцето на Пасео де Грасия, беше домакин на представянето на реколтите на Joselito, който през 1999 г. започна да каталогизира парчетата по този начин, като разграничаваше Gran Reserva (повече от четири години), Millésimé (повече от шест) и Vintage (повече от осем).

Тази класификация е вдъхновена от големите винарни.

„Този вид шунки могат да се отварят само на емблематични места“, уточнява Хосе Гомес, който миналата година организира събитието в Музея Прадо в Мадрид.

Продукти, които дори те самите не са опитвали преди. „От 100 шунки само една ще бъде Vintage“.

„Животното, климатът и почвата ни позволяват да произвеждаме тези шунки“, добавя директорът. „Всяка montanera е различна, защото има свои собствени характеристики, затова ги класифицираме по години“. Всяко прасе ще яде различни жълъди и трева. „Цялото зреене е естествено. Затова времето ще повлияе директно на вкуса на тази шунка“.