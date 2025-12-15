Египет с нова туристическа атракция

Колосите са били съборени от силно земетресение около 1200 г. пр.н.е.

Египет официално представи внимателно реставрираните колосални статуи на древен фараон в южния град Луксор – събитие, предназначено да подкрепи жизненоважния туристически сектор на страната, пише The Independent.

Монументалните алабастрови фигури, известни като Колосите на Мемнон, изобразяват Аменхотеп III, който е управлявал древен Египет преди около 3400 години.

Тяхното сглобяване и обновяване е завършекът на мащабен проект за реставрация, продължил около две десетилетия.

Мохамед Исмаил, генерален секретар на Върховния съвет по антиките, заяви:

„Днес всъщност празнуваме завършването и издигането на тези две колосални статуи.“

Той подчерта дълбокото значение на колосите за Луксор, град, известен с богатството си от древни храмове и антики, и добави, че те представляват и усилие да „възкресят вида на този погребален храм на цар Аменхотеп III отдавна“.

Egypt’s Minister of Tourism and Antiquities Sherif Fathy presided over the unveiling of two colossal alabaster statues of King Amenhotep III at his mortuary temple on Luxor’s West Bank, following an extensive restoration and reinstallation effort that returned the monuments to… pic.twitter.com/SnKv8IwhbK — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) December 14, 2025

Аменхотеп III, един от най-известните фараони,

управлявал през 500-те години на Новото царство, което било най-процъфтяващият период за древен Египет. Фараонът, чиято мумия е изложена в музей в Кайро, управлява между 1390 и 1353 г. пр.н.е., мирен период, известен с просперитета си и великите си строителни проекти, включително неговият погребален храм, където се намират колосите на Мемнон, и друг храм, Солеб, в Нубия.

Те са били раздробени и частично изкопани, а пиедесталите им са били разпръснати. Някои от блоковете им са били използвани повторно в храма в Карнак, но археолозите са ги върнали, за да възстановят колосите, според Министерството на антиките.

В края на 90-те години на миналия век египетско-германска мисия, ръководена от германската египтоложка Хуриг Сурузиан, започнала работа в района на храма, включително по сглобяването и реставрирането на колосите.

Статуите показват Аменхотеп III седнал с ръце, положени на бедрата, с лица, обърнати на изток към Нил и изгряващото слънце. Те носят nemes головни убори, увенчани с двойни корони, и плисирани кралски килти, които символизират божественото управление на фараона.

Luxor prepares for a major archaeological event: A colossal statue of King Amenhotep III will be erected behind the Colossi of Memnon. The statue, weighing approximately 60 tons and made of rare alabaster, will be installed inside the Temple of Millions of Years pic.twitter.com/Rwox8xYP4A — Sinuhe the Egyptian (@tonyfuo) December 13, 2025

Две други малки статуи на краката на фараона изобразяват съпругата му Тие.

Колосите – съответно 14,5 метра (48 фута) и 13,6 метра (45 фута) – се извисяват над входа на храма на царя на западния бряг на Нил. Комплексът с площ от 35 хектара (86 акра) се счита за най-големия и най-богатия храм в Египет и обикновено се сравнява с храма в Карнак, също в Луксор.

Колосите са изсечени в египетски алабастър от кариерите на Хатнуб, в Средна Египет. Те са закрепени върху големи пиедестали с надписи, показващи името на храма, както и кариерата.

За разлика от други монументални скулптури от древен Египет, колосите са частично съставени от отделно изваяни части, които са закрепени към основния монолитен алабастрен корпус на всяка статуя, съобщи министерството.

Туристическият сектор, който зависи в голяма степен от богатите фараонски артефакти на Египет, претърпя загуби през годините на политическите вълнения и насилие след въстанието през 2011 г. През последните години секторът започна да се възстановява след пандемията от коронавирус и на фона на войната на Русия срещу Украйна – и двете страни са основни източници на туристи, посещаващи Египет.

Според официални данни, през 2024 г. Египет е посетен от рекорден брой туристи – около 15,7 милиона, които са допринесли с около 8% за БВП на страната.