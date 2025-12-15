Египет с нова туристическа атракция

Колосите са били съборени от силно земетресение около 1200 г. пр.н.е.

Египет официално представи внимателно реставрираните колосални статуи на древен фараон в южния град Луксор – събитие, предназначено да подкрепи жизненоважния туристически сектор на страната, пише The Independent.

Монументалните алабастрови фигури, известни като Колосите на Мемнон, изобразяват Аменхотеп III, който е управлявал древен Египет преди около 3400 години.

Тяхното сглобяване и обновяване е завършекът на мащабен проект за реставрация, продължил около две десетилетия.

Мохамед Исмаил, генерален секретар на Върховния съвет по антиките, заяви:

„Днес всъщност празнуваме завършването и издигането на тези две колосални статуи.“

Той подчерта дълбокото значение на колосите за Луксор, град, известен с богатството си от древни храмове и антики, и добави, че те представляват и усилие да „възкресят вида на този погребален храм на цар Аменхотеп III отдавна“.

Аменхотеп III, един от най-известните фараони,

управлявал през 500-те години на Новото царство, което било най-процъфтяващият период за древен Египет. Фараонът, чиято мумия е изложена в музей в Кайро, управлява между 1390 и 1353 г. пр.н.е., мирен период, известен с просперитета си и великите си строителни проекти, включително неговият погребален храм, където се намират колосите на Мемнон, и друг храм, Солеб, в Нубия.

Те са били раздробени и частично изкопани, а пиедесталите им са били разпръснати. Някои от блоковете им са били използвани повторно в храма в Карнак, но археолозите са ги върнали, за да възстановят колосите, според Министерството на антиките.

В края на 90-те години на миналия век египетско-германска мисия, ръководена от германската египтоложка Хуриг Сурузиан, започнала работа в района на храма, включително по сглобяването и реставрирането на колосите.

Статуите показват Аменхотеп III седнал с ръце, положени на бедрата, с лица, обърнати на изток към Нил и изгряващото слънце. Те носят nemes головни убори, увенчани с двойни корони, и плисирани кралски килти, които символизират божественото управление на фараона.

Две други малки статуи на краката на фараона изобразяват съпругата му Тие.

Колосите – съответно 14,5 метра (48 фута) и 13,6 метра (45 фута) – се извисяват над входа на храма на царя на западния бряг на Нил. Комплексът с площ от 35 хектара (86 акра) се счита за най-големия и най-богатия храм в Египет и обикновено се сравнява с храма в Карнак, също в Луксор.

Колосите са изсечени в египетски алабастър от кариерите на Хатнуб, в Средна Египет. Те са закрепени върху големи пиедестали с надписи, показващи името на храма, както и кариерата.

За разлика от други монументални скулптури от древен Египет, колосите са частично съставени от отделно изваяни части, които са закрепени към основния монолитен алабастрен корпус на всяка статуя, съобщи министерството.

Туристическият сектор, който зависи в голяма степен от богатите фараонски артефакти на Египет, претърпя загуби през годините на политическите вълнения и насилие след въстанието през 2011 г. През последните години секторът започна да се възстановява след пандемията от коронавирус и на фона на войната на Русия срещу Украйна – и двете страни са основни източници на туристи, посещаващи Египет.

Според официални данни, през 2024 г. Египет е посетен от рекорден брой туристи – около 15,7 милиона, които са допринесли с около 8% за БВП на страната.

