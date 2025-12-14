Украйна атакува рафинерии и складове с гориво в Русия

Украинска атака с дронове предизвика голям пожар в петролен склад в Урюпинск в южноруската Волгоградска област, съобщи в "Телеграм" губернаторът на региона Андрей Бочаров. Домове в околността са евакуирани, каза той и добави, че "според наличните сведения никой не е пострадал". По думите му пламъците са тръгнали от паднали отломки от дронове, свалени от руската ПВО.

Целта е била нефтобазата на AlfaOil. Според публично достъпни данни съоръжението съдържа 18 резервоара за бензин и дизелово гориво и вече беше атакувано на 3 декември.

Отделно от това е атакувана и петролната рафинерия "Славнефть‑ЯНОС" в Ярославъл на североизток от Москва, според съобщения в социалните мрежи. Засега няма официално потвърждение от властите, но съоръжението беше обекта на атака преди два дни.

Ново-Ярославската нефтопреработвателна фабрика е една от най-големите в централна Русия с капацитет от 15 милиона тона годишно. Рафинерията е собственост на „Славнефт“, 99,7% от чиито акции се контролират по равно от „Роснефт“ и „Газпром“.

Дронове атакуваха и Афипската рафинерия в Краснодарски край, с годишен капацитет от 9,1 милиона тона, която вече беше ударена на 29 ноември. Според регионалната оперативна група, падащи отломки са причинили пожар в частен дом и са счупили прозорците на четири други къщи, повреждайки една стопанска постройка. Прекъснат е и електропровод.

Освен това, атака с дрон е довела до пожар в нефтен склад на полуопстров Крим. Съоръжението се намира в село Битумное, близо до Симферопол. Съобщава се и за пожар близо до електрическа подстанция в Джанкой, в северната част на полуострова.

Украинското командване потвърди, че силите му са атакували рафинерии в Краснодарския край и Волгоградска област. В съобщението си генералният щаб в Киев допълва, че войските му са ударили няколко военни цели в окупираната от Русия част на Донецка област, както и в Запорожка област и Крим.